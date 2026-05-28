ЄС не поспішає за стіл переговорів: у Брюсселі готують новий удар по Росії

Європейський Союз поки не призначатиме спеціального представника для можливих переговорів щодо завершення війни в Україні. У Брюсселі вважають, що спочатку необхідно визначити загальну стратегію та зрозуміти, яку саме роль ЄС має відігравати у потенційному діалозі з Москвою. Про це повідомляє агентство dpa із посиланням на європейських дипломатів.

Питання було обговорено під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС на Кіпрі. За інформацією джерел, глава європейської дипломатії Кая Каллас та низка ключових держав-членів, включаючи Німеччину, виступили проти поспішного призначення переговорника.

У Євросоюзі побоюються, що без чіткої позиції такий крок може стати символічним і не дасть реального результату. Зараз у Брюсселі намагаються визначити, яким має бути формат можливих переговорів, які умови ЄС вважає прийнятними та як саме можна посилити дипломатичний тиск на Кремль.

При цьому європейські чиновники дедалі менше вірять у заяви Володимира Путіна щодо готовності до припинення війни. У кулуарах ЄС вважають, що Москва продовжує використовувати тему переговорів як інструмент затягування часу та тиску на Захід.

Саме тому паралельно із обговоренням дипломатичних механізмів Євросоюз готує новий пакет обмежень проти Росії. За даними європейських дипломатів, вже найближчим часом Єврокомісія може подати 21 пакет санкцій.

Очікується, що нові заходи вдарять по фінансовому сектору РФ, а також по компаніям та структурам, пов'язаним із російською оборонною промисловістю. У Брюсселі розраховують посилити економічний тиск на Москву та обмежити можливості Кремля фінансувати війну.

Таким чином, ЄС поки що робить ставку не на посередництво, а на подальше посилення санкційного та політичного тиску, намагаючись виробити єдину лінію перед будь-якими можливими переговорами.

