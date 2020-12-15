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ЕС одобрит вакцину против коронавируса на неделю раньше - СМИ

Об этом сообщили немецкие СМИ, которых обвинили в попытке "подтолкнуть" ЕС к принятию решения

сегодня, 13:28
Автор:

Татьяна Лозовенко

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) намерено утвердить вакцину против COVID-19, разработанную Pfizer и BioNTech 23 декабря, сообщила немецкая газета Bild во вторник со ссылкой на источники в правительстве и Еврокомиссии. Об этом сообщает Reuters.

ЕС одобрит вакцину против коронавируса на неделю раньше - СМИ

Вакцина против коронавируса

В начале декабря EMA заявила, что планирует принять решение о том, одобрить ли вакцину BioNTech / Pfizer до 29 декабря, а другую вакцину, разрабатываемую Moderna, — к 12 января.  

Одновременно с этой новостью AP опубликовало статью, в которой заявило, что Германия пытается "подтолкнуть" Европейский Союз к утверждению вакцины Pfizer и BioNTech. 

"Наша цель — получить одобрение до Рождества, чтобы мы могли начать вакцинацию в этом году", — сказал министр здравоохранения Йенс Спан, сообщает информационное агентство dpa во вторник.

В воскресенье Спан выразил свое неодобрение в отношении Европейского агентства по лекарственным средствам, отметив, что Германия создала около 440 центров вакцинации, активировала около 10 000 врачей и медицинского персонала и готова начать массовые вакцинации уже во вторник. 

Напомним, вчера министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании был выявлен "новый вариант" коронавируса, который, как считается, быстро распространяется на Юго-Востоке UK.

Ранее "Комментарии" сообщали, что все люди испытают незначительные побочные эффекты после вакцинации против Covid-19, когда препарат появится на рынке, заявили представители здравоохранения Бельгии, откуда планируется распространять вакцину по ЕС.





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Источник: https://news.yahoo.com/european-regulator-approve-covid-19-102941966.html
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