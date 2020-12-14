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Новый тип коронавируса выявлен в Великобритании - МОЗ

Он распространяется намного быстрее, чем существующий вариант, как заявил глава МОЗ Британии

сегодня, 18:17
Автор:

Татьяна Лозовенко

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании был выявлен "новый вариант" коронавируса, который, как считается, быстро распространяется на Юго-Востоке UK. Об этом пишет Sky News.

Новый тип коронавируса выявлен в Великобритании - МОЗ

Он распространяется намного быстрее, чем существующий вариант: было обнаружено более 1000 случаев, "преимущественно на юге Англии", заявил Хэнкок сегодня в Палате общин. Были сообщения о "новом варианте" в 60 районах местного самоуправления, и считается, что он аналогичен тому, который был обнаружен в других странах за последние несколько месяцев. По его словам, правительство уведомило Всемирную организацию здравоохранения.

Это произошло после того, как министр здравоохранения объявил, что в полночь в среду в Лондоне, в некоторых частях Эссекса и Хартфордшира будут введены самые жесткие ограничения уровня 3. 

Напомним, бельгийский вирусолог рассказал, что все люди испытают незначительные побочные эффекты после вакцинации против Covid-19, когда препарат появится на рынке. По словам Ван Гухта, головная боль, некоторая усталость или даже небольшое повышение температуры тела — это нормально и этого следует ожидать. Ранее также стало известно, что Министерство здравоохранения Бельгии подтвердило, что получит меньше доз вакцины Pfizer / BioNTech от Covid-19, чем ожидалось в январе. Причина — проблема на производственной линии  компании Pfizer. Базирующийся в бельгийском Антверпене филиал Pfizer должен был распространить препарат в ЕС, поэтому пострадает не только Бельгия. 

Ранее "Комментарии" писали, что медики компании производителя вакцины Pfizer, которая недавно получила официальное разрешение на использование в Великобритании, составили схему проверки симптомов COVID-19, чтобы отличить коронавирус от гриппа или простуды




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Источник: https://news.sky.com/story/new-variant-of-coronavirus-identified-in-uk-health-secretary-says-12161416
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