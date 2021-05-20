ЕС официально одобрил открытие границ для туристов из третьих стран

Европейский союз официально одобрил открытие границ для туристов из третьих стран. Однако, беспроблемно попасть в Европу можно будет только тем, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Данную информацию рассказал представитель Европейской комиссии во время брифинга.

Европа одобрила открытие границ для туристов из третьих стран. Фото: cdnimg.rg.ru

Кроме того, Европейский союз ослабит карантинные требования и расширит список стран, к которым не будут применяться жесткие правила при пересечении границы.

Решение должно быть в ближайшее время утверждено Советом ЕС.

"Вместе с тем, чтобы уменьшить риск распространения штаммов коронавируса в ЕС, Совет согласовал новый чрезвычайный механизм прекращения, который позволит странам-членам действовать быстро и скоординировано", — подчеркнул представитель.

Напомним, что Европейский Союз введет паспорта вакцинации против COVID-19 для туристов со второй половины июня. Тогда туристы смогут свободно путешествовать, передвигаться без карантина, если докажут, что побороли коронавирус, сделали прививки или имеют отрицательный результат теста. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Ранее исполнительный директор Украинской Ассоциации туристических агентств (УАТА) Павел Григораш поделился мнением о том, как изменился туризм во время пандемии коронавируса, а также о том, какие изменения могут ожидать его в будущем. Его мнение можно прочитать в нашем материале.

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