ЕС окончательно дал "зеленый свет": как Иран поплатится за передачу ракет РФ

Европейский Союз введет новые санкции против Ирана за передачу баллистических ракет России. Топ-дипломаты стран ЕС согласовали ограничения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "FAZ".

Санкции против Ирана. Фото из открытых источников

Ссылаясь на европейских дипломатов, СМИ отмечает, что сегодня министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге уладили все спорные вопросы относительно санкций.

Ранее Европейский Союз несколько раз предостерег Иран от передачи России баллистических ракет. Тегеран тем временем не прекращает отрицать поставки ракет Москве.

Министр Германии по делам Европы Анна Люрманн перед встречей в Люксембурге заявила, что есть очень четкие доказательства того, что Иран передал баллистические ракеты, и "это явно не совместимо с обязательствами по миру".

"Мы стремимся к тому, чтобы украинцы имели право самостоятельно решать свое будущее. Поэтому Россию не следует поддерживать военно", — сказала она.

СМИ пишет, пока неизвестно, кто попал в санкционный список. Имена будут оглашены в официальном журнале Евросоюза. В рамках санкций европейскому бизнесу не разрешат вести дела с компаниями и людьми, против которых ввели ограничения. Также санкции предусматривают заморозку счетов и активов, а также запрет на въезд в ЕС.

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