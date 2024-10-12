Байден высказался в защиту Трампа: почему пригрозил Ирану войной

Президент США Джо Байден предупредил Иран о последствиях в случае покушения на Дональда Трампа или бывших американских чиновников. Он отметил, что любые покушения будут рассматриваться как акт войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что спикер Совета нацбезопасности США Шон Саветт заявил, что Вашингтон мониторит все иранские угрозы в сторону Трампа в течение многих лет, начиная со времен, когда он был главой Белого дома.

В США предупредили Иран о серьезных последствиях в случае покушения на Трампа и бывших чиновников. Речь идет о бывшем советнике по национальной безопасности Джоне Болтоне, экс-госсекретаре Майке Помпео и спецпредставителе администрации Трампа из Ирана Брайане Хуке. Последние два сейчас находятся под защитой власти.

"Если Иран нападет на любого из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить Соединенным Штатам или тех, кто служил раньше, Иран столкнется с серьезными последствиями", — высказался Саветт.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, Джо Байден направил сообщение "на высшем уровне" иранскому правительству, предупреждая их прекратить заговоры против Дональда Трампа и бывших чиновников США.

Журналисты отмечают, Джо Байден приказал Совету национальной безопасности послать жесткое предупреждение Ирану, заставив Тегеран прекратить угрозы. При этом президент подчеркнул, что США будут рассматривать какие-либо покушения на Дональда Трампа как акт войны.

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