ЕС: Omicron будет доминировать в Европе через несколько месяцев

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Агентство здравоохранения Европейского Союза заявило в четверг, 2 декабря, что вариант Omicron может стать причиной более половины всех инфекций COVID-19 в Европе в течение нескольких месяцев, но случаев тяжелого заболевания пока не было. Об этом сообщает Reuters.
Врач в защитном костюме - фото из открытых источников
В ЕС и Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ) входят 27 стран-членов ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
Пока нет убедительных доказательств передачи Omicron, но ведущее лицо Всемирной организации здравоохранения из COVID-19 Мария ван Керхове сказала в среду, 1 декабря, что агентство ожидает получить данные об этом в течение нескольких дней.
Сейчас в Европе зафиксировано 79 случаев варианта Omicron, впервые обнаруженного на юге Африки в прошлом месяце — сообщает ECDC.
Половина этих случаев была бессимптомна, а у другой половины наблюдались лишь легкие симптомы. Не было случаев тяжелого заболевания, госпитализации или смерти.
Что касается возраста и статуса вакцинации, то большинство заболевших были молодыми и полностью привитыми.
Как отметила Аммон, меры по физическому дистанцированию, адекватная вентиляция в закрытых помещениях для работающих на дому людей также оказались эффективными для уменьшения передачи вируса.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Украине усилят карантинные ограничения из-за распространения в мире нового штамма коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости