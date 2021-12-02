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ЕС: Omicron будет доминировать в Европе через несколько месяцев

По количеству случаев Omicron даже опередит штамм Delta

сегодня, 19:56
Автор:

Карина Ожерельева
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Агентство здравоохранения Европейского Союза заявило в четверг, 2 декабря, что вариант Omicron может стать причиной более половины всех инфекций COVID-19 в Европе в течение нескольких месяцев, но случаев тяжелого заболевания пока не было. Об этом сообщает Reuters.

ЕС: Omicron будет доминировать в Европе через несколько месяцев

Врач в защитном костюме - фото из открытых источников

"На основе математического моделирования, проведенного ECDC, есть признаки того, что Omicron может вызвать более половины всех инфекций SARS-CoV-2 в ЕС/ЕЭС в течение следующих нескольких месяцев", – сообщили в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

В ЕС и Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ) входят 27 стран-членов ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Пока нет убедительных доказательств передачи Omicron, но ведущее лицо Всемирной организации здравоохранения из COVID-19 Мария ван Керхове сказала в среду, 1 декабря, что агентство ожидает получить данные об этом в течение нескольких дней.

Сейчас в Европе зафиксировано 79 случаев варианта Omicron, впервые обнаруженного на юге Африки в прошлом месяце — сообщает ECDC.

Половина этих случаев была бессимптомна, а у другой половины наблюдались лишь легкие симптомы. Не было случаев тяжелого заболевания, госпитализации или смерти.

Что касается возраста и статуса вакцинации, то большинство заболевших были молодыми и полностью привитыми.

"Вакцинация для тех, кто еще не вакцинирован, или кто не закончил курс вакцинации, и ревакцинация для тех, кому больше 40 лет, обязательны", – сказала директор ECDC Андреа Аммон в заявлении.

Как отметила Аммон, меры по физическому дистанцированию, адекватная вентиляция в закрытых помещениях для работающих на дому людей также оказались эффективными для уменьшения передачи вируса.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Украине усилят карантинные ограничения из-за распространения в мире нового штамма коронавируса.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/eu-says-omicron-may-cause-over-half-covid-infections-europe-few-months-2021-12-02/
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