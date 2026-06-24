ЕС оставит Украину без критически важного вооружения: причина нового решения шокирует

Европейский Союз пересмотрел структуру первого транша финансовой помощи для Украины в рамках кредитной программы в размере 90 миллиардов евро. Как сообщает Euractiv со ссылкой на информированные источники, средства, которые ранее планировали направить в поддержку производства беспилотников, пока не войдут в первоначальный пакет финансирования.

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Вместо предусмотренных ранее 5,9 миллиарда евро на оборонные нужды и закупку компонентов для дронов первый транш будет использован для бюджетной поддержки Украины. Речь идет о сумме 3,2 миллиарда евро, которая поможет обеспечить финансовую стабильность государства в условиях войны.

Ожидается, что о выделении первого пакета помощи официально объявят во время Конференции по восстановлению Украины, которая будет проходить в польском Гданьске. Этот транш станет составной частью более широкой программы макрофинансовой поддержки на 2026-2027 годы общим объемом 30 миллиардов евро.

В то же время в Брюсселе отмечают, что оборонный компонент финансирования не отменен. Из общей суммы кредитной программы около 60 млрд евро предусмотрено именно на укрепление обороноспособности Украины. В ближайшее время Европейская комиссия должна представить следующий пакет помощи, напрямую связанный с военными потребностями Киева.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина должна сосредоточиться на трех ключевых направлениях поддержки, которые позволят сохранить преимущество на поле боя и продолжить эффективное давление на российские войска. Об этом, выступая на конференции RUSI Land Warfare Conference, заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.