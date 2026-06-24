ЄС залишить Україну без критично важливого озброєння: причина нового рішення шокує

Європейський Союз переглянув структуру першого траншу фінансової допомоги для України в межах кредитної програми обсягом 90 мільярдів євро. Як повідомляє Euractiv із посиланням на поінформовані джерела, кошти, які раніше планували спрямувати на підтримку виробництва безпілотників, наразі не увійдуть до початкового пакета фінансування.

Фото: з відкритих джерел

Замість передбачених раніше 5,9 мільярда євро на оборонні потреби та закупівлю компонентів для дронів, перший транш буде використаний для бюджетної підтримки України. Йдеться про суму в 3,2 мільярда євро, яка допоможе забезпечити фінансову стабільність держави в умовах війни.

Очікується, що про виділення першого пакета допомоги офіційно оголосять під час Конференції з відновлення України, яка проходитиме в польському Гданську. Цей транш стане складовою ширшої програми макрофінансової підтримки на 2026–2027 роки загальним обсягом 30 мільярдів євро.

Водночас у Брюсселі наголошують, що оборонний компонент фінансування не скасований. Із загальної суми кредитної програми близько 60 мільярдів євро передбачено саме на зміцнення обороноздатності України. Найближчим часом Європейська комісія має представити наступний пакет допомоги, який буде безпосередньо пов'язаний із військовими потребами Києва.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна має зосередитися на трьох ключових напрямах підтримки, які дозволять зберегти перевагу на полі бою та продовжити ефективний тиск на російські війська. Про це під час виступу на конференції RUSI Land Warfare Conference заявив міністр оборони України Михайло Федоров.