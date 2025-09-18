ЕС отказывает Трампу в наказании Путина: стало известно о жестком ультиматуме

Европейский Союз сталкивается с внутренними разногласиями по поводу энергетических санкций против России. Поводом к дискуссиям стали призывы Дональда Трампа прекратить импорт российских энергоресурсов. Наибольшее сопротивление такой инициативе оказывают Словакия и Венгрия, требующие гарантий наличия альтернативных источников поставок.

Представители обеих стран четко дали понять: они не поддержат запрет на закупку российской нефти и газа до тех пор, пока не будет создана полноценная инфраструктура для обеспечения энергонезависимости. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр экономики Словакии Денис Саков отметил, что резкое сворачивание энергетического импорта из РФ без должной подготовки может нанести существенный удар по промышленности и экономике ее страны.

"Перед тем, как брать на себя обязательства по полному отказу, должны быть созданы соответствующие условия. Иначе мы серьезно рискуем", — заявила она после встречи с министром энергетики США Крисом Райтом в Вене.

Сакова также подчеркнула: Братислава готова свернуть поставки из России, если будет обеспечен надежный альтернативный маршрут с достаточной пропускной способностью. Однако, по ее словам, Словакия расположена на периферии западных энергетических коридоров, что создает дополнительные риски в случае внезапного изменения поставок.

Схожую позицию озвучил и министр канцелярии правительства Венгрии Гергей Гуляш. Он заявил, что Будапешт не поддержит никакие инициативы ЕС, которые ставят под угрозу энергетическую безопасность страны.

Эти заявления стали ответом на новую волну давления со стороны Дональда Трампа, который заявил о готовности ввести строгие санкции против российской нефти и призвал европейцев сделать то же самое.

Словакия и Венгрия традиционно зависят от энергоснабжения из РФ, а из-за отсутствия выхода к морю их возможности диверсификации остаются ограниченными.

