ЄС відмовляє Трампу у покаранні Путіна: стало відомо про жорсткий ультиматум

Європейський Союз зіштовхується з внутрішніми розбіжностями щодо енергетичних санкцій проти Росії. Приводом для дискусій стали заклики Дональда Трампа припинити імпорт російських енергоресурсів. Найбільший спротив такій ініціативі чинять Словаччина та Угорщина, які вимагають гарантій щодо наявності альтернативних джерел постачання.

Фото: з відкритих джерел

Представники обох країн чітко дали зрозуміти: вони не підтримають заборону на закупівлю російської нафти й газу доти, доки не буде створено повноцінну інфраструктуру для забезпечення енергонезалежності. Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова зазначила, що різке згортання енергетичного імпорту з РФ без належної підготовки може завдати суттєвого удару по промисловості та економіці її країни.

"Перед тим, як брати на себе зобов’язання щодо повної відмови, мають бути створені відповідні умови. Інакше ми серйозно ризикуємо," – заявила вона після зустрічі з міністром енергетики США Крісом Райтом у Відні.

Сакова також наголосила: Братислава готова згорнути постачання з Росії, якщо буде забезпечено надійний альтернативний маршрут з достатньою пропускною здатністю. Однак, за її словами, Словаччина розташована на периферії західних енергетичних коридорів, і це створює додаткові ризики у разі раптової зміни постачань.

Подібну позицію озвучив і міністр канцелярії уряду Угорщини Гергей Гуляш. Він заявив, що Будапешт не підтримає жодних ініціатив ЄС, які ставлять під загрозу енергетичну безпеку країни.

Ці заяви стали відповіддю на нову хвилю тиску з боку Дональда Трампа, який заявив про готовність ввести суворі санкції проти російської нафти та закликав європейців зробити те саме.

Словаччина й Угорщина традиційно залежать від енергопостачання з РФ, а через відсутність виходу до моря їхні можливості диверсифікації залишаються обмеженими.

