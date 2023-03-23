ЕС отреагировал на "ракетные угрозы" Медведева Международному уголовному суду

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Кравцев Сергей
Европейский Союз выступил с полной поддержкой Международного уголовного суда (МУС) после угроз зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева ударить гиперзвуковой ракетой по зданию суда в Гааге. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление обнародовал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Международный уголовный суд. Фото: из открытых источников
Боррель заявил, что ЕС осуждает незаконную угрозу высокопоставленного представителя России применить силу против Международного уголовного суда и страны, где он расположен — Нидерландов.
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В заявлении не указано имя российского чиновника, но, очевидно, речь идет о Медведеве.
17 марта в Международном уголовном суде выдали ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.
В своем заявлении Боррель также осудил меры, объявленные Россией против прокурора МУС и его судей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против них за "незаконное привлечение к ответственности заведомо невиновного" президента РФ Владимира Путина.
Читайте также на портале "Комментарии" — заместитель председателя Совета Безопасности РФ, экс-президент Дмитрий Медведев пригрозил войной тем странам, которые попытаются арестовать российского президента Владимира Путина в рамках ордера, выданного Международным уголовным судом (МУС). В свою очередь, в США отметили, что любая европейская страна, ратифицировавшая Римский статут (устав МУС), имеет полное право арестовать Путина. О чем говорят эти российские и американские заявления? Как ситуация с ордером "для Путина" может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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