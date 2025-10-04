logo

ЕС отреагировал на "шокирующие кадры" по Сумщине: к чему призвала фон дер Ляйен
ЕС отреагировал на "шокирующие кадры" по Сумщине: к чему призвала фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии призвала усилить давление на РФ

4 октября 2025, 17:09
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к усилению давления на страну-агрессора из-за "шокирующих кадров" с железнодорожного вокзала Шостки Сумской области, где российские войска атаковали пассажирские поезда. Урсула фон дер Ляйен написал об этом в соцсети Х в ответ на сообщение об этом президента Украины Владимира Зеленского.

ЕС отреагировал на "шокирующие кадры" по Сумщине: к чему призвала фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"Шокирующие кадры с железнодорожного вокзала Шостки подчеркивают халатность России и готовность бить по гражданским. ЕС и международные партнеры должны усиливать давление на Россию, пока она наконец задумается о справедливом и устойчивом мире" – отметила президент Еврокомиссии.

Подытоживая, стоит отметить, что российские захватнические войска ударили 4 октября сред белого дня по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области и поезду "Шостка-Киев". В результате обстрела есть раненые. Также уже подтверждена гибель одного человека. Тело погибшего 71-летнего мужчины нашли в вагоне поезда, в который попал "шахед". 

"Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской громаде. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре — в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев", — отметил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

После первого удара "шахеда" по локомотиву пригородного поезда "Терещинский-Новоград-Северский" враг повторно атаковал вокзал. Во время второго удара продолжалась эвакуация людей.

Читайте также на портале "Комментарии" — из-за российского туристического удара по железнодорожному вокзалу города Шостка в Сумской области 4 и 5 октября отменен ряд пригородных поездов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".




