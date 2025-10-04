logo_ukra

ЄС відреагував на "шокуючі кадри" по Сумщині: до чого закликала фон дер Ляєн
НОВИНИ

ЄС відреагував на "шокуючі кадри" по Сумщині: до чого закликала фон дер Ляєн

Президент Єврокомісії закликала посилити тиск на РФ

4 жовтня 2025, 17:09
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн закликала до посилення тиску на країну-агресора через "шокуючі кадри" із залізничного вокзалу Шостки Сумської області, де російські війська атакували пасажирські потяги. Урсула фон дер Ляйєн написав про це у соцмережі Х у відповідь на повідомлення про це президента України Володимира Зеленського.

ЄС відреагував на "шокуючі кадри" по Сумщині: до чого закликала фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел

"Шокуючі кадри із залізничного вокзалу Шостки підкреслюють недбалість Росії та готовність бити по цивільних. ЄС та міжнародні партнери повинні посилювати тиск на Росію, поки вона нарешті замислиться про справедливий і стійкий світ" – зазначила президент Єврокомісії.

Підсумовуючи, варто зазначити, що російські загарбницькі війська вдарили 4 жовтня серед білого дня залізничним вокзалом у Шостці Сумської області та потягом "Шостка-Київ". Внаслідок обстрілу є поранені. Також вже підтверджено загибель однієї людини. Тіло загиблого 71-річного чоловіка знайшли у вагоні поїзда, до якого потрапив "шахед".

"Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткінській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі — у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ", — зазначив голова Сумської ОВ Олег Григоров.

Після першого удару "шахеда" по локомотиву приміського поїзда "Терещинський-Новоград-Сіверський" ворог повторно атакував вокзал. Під час другого удару тривала евакуація людей.

Читайте також на порталі "Коментарі" — через російський туристичний удар по залізничному вокзалу міста Шостка в Сумській області 4 і 5 жовтня скасовано низку приміських поїздів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".




