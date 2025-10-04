ЄС відреагував на "шокуючі кадри" по Сумщині: до чого закликала фон дер Ляєн

Рубрики
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн закликала до посилення тиску на країну-агресора через "шокуючі кадри" із залізничного вокзалу Шостки Сумської області, де російські війська атакували пасажирські потяги. Урсула фон дер Ляйєн написав про це у соцмережі Х у відповідь на повідомлення про це президента України Володимира Зеленського.
Урсула фон дер Ляйєн.
Підсумовуючи, варто зазначити, що російські загарбницькі війська вдарили 4 жовтня серед білого дня залізничним вокзалом у Шостці Сумської області та потягом "Шостка-Київ". Внаслідок обстрілу є поранені. Також вже підтверджено загибель однієї людини. Тіло загиблого 71-річного чоловіка знайшли у вагоні поїзда, до якого потрапив "шахед".
Після першого удару "шахеда" по локомотиву приміського поїзда "Терещинський-Новоград-Сіверський" ворог повторно атакував вокзал. Під час другого удару тривала евакуація людей.
