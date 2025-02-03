ЕС ответил на угрозы Трампа начать торговую войну

Европа имеет возможность отреагировать на новые пошлины США, если президент Дональд Трамп выполнит свои недавние угрозы. Европейские лидеры обещают принять ответные меры в случае необходимости. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

ЕС и США. Фото из открытых источников

"Всегда было бы хорошо – и для США, и для Европы – если бы мы сотрудничали", — заявил канцлер Германии Олаф Шольц журналистам в Брюсселе перед неформальной встречей лидеров ЕС. "Но ясно одно: основа для разговоров — это осознание собственной силы: Европа может действовать".

После введения новых значительных пошлин для Канады, Мексики и Китая Дональд Трамп заявил, что Евросоюз тоже скоро пострадает.

"Они почти ничего не берут, а мы берем все, а затем миллионы автомобилей, огромное количество продуктов питания и сельскохозяйственной продукции", — сказал Трамп журналистам.

Отмечается, что лидеры ЕС собирались на заседание, чтобы обсудить расходы на оборону в контексте продолжающейся войны России против Украины и требований Трампа к блоку увеличить расходы на оборону.

"Было бы жестоко, если бы во время прямой российской угрозы и китайской экспансии, и всех этих опасных вещей мы нашли повод для конфликта между союзниками", — заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. "Мы должны сделать все, чтобы этого избежать – совершенно ненужной и глупой тарифной войны или торговых войн".

В течение нескольких месяцев ЕС работал над набором потенциальных ответных мер в случае введения Трампом пошлин, хотя детали списка тщательно охранялись. В воскресенье представитель ЕС заявил, что блок "жестко отреагирует", если Трамп введет пошлины.

"Если на нас нападут по торговым вопросам, Европа, как держава, способная постоять за себя, должна будет заставить себя уважать и, следовательно, отреагировать", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Лидеры ЕС прилагают все усилия, чтобы напомнить администрации Трампа об экономической ценности торговли между ЕС и США, а также о рисках разжигания торгового конфликта с ближайшими союзниками.

"Если США и Европа начнут торговую войну, то посмеиваться будет Китай", — заявила Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Метте Фредериксен из Дании предупредила на брифинге для датских СМИ, что "если США введут пошлины, у нас не будет иного выбора, кроме как ответить силой". А премьер-министр Люксембурга Люк Фриден сказал: "Если кто-то хочет торговой войны, он может ее получить".

Лидеры ЕС, особенно из стран, граничащих с Россией, также призвали государства-члены более срочно сосредоточиться на увеличении своих расходов на оборону.

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