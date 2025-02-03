ЕС ответил на угрозы Трампа начать торговую войну

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Кравцев Сергей
Европа имеет возможность отреагировать на новые пошлины США, если президент Дональд Трамп выполнит свои недавние угрозы. Европейские лидеры обещают принять ответные меры в случае необходимости. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".
ЕС и США. Фото из открытых источников
После введения новых значительных пошлин для Канады, Мексики и Китая Дональд Трамп заявил, что Евросоюз тоже скоро пострадает.
Отмечается, что лидеры ЕС собирались на заседание, чтобы обсудить расходы на оборону в контексте продолжающейся войны России против Украины и требований Трампа к блоку увеличить расходы на оборону.
В течение нескольких месяцев ЕС работал над набором потенциальных ответных мер в случае введения Трампом пошлин, хотя детали списка тщательно охранялись. В воскресенье представитель ЕС заявил, что блок "жестко отреагирует", если Трамп введет пошлины.
Лидеры ЕС прилагают все усилия, чтобы напомнить администрации Трампа об экономической ценности торговли между ЕС и США, а также о рисках разжигания торгового конфликта с ближайшими союзниками.
Метте Фредериксен из Дании предупредила на брифинге для датских СМИ, что "если США введут пошлины, у нас не будет иного выбора, кроме как ответить силой". А премьер-министр Люксембурга Люк Фриден сказал: "Если кто-то хочет торговой войны, он может ее получить".
Лидеры ЕС, особенно из стран, граничащих с Россией, также призвали государства-члены более срочно сосредоточиться на увеличении своих расходов на оборону.
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