ЕС панически ищет деньги на оборону: в чем причина
НОВОСТИ

ЕС панически ищет деньги на оборону: в чем причина

Брюссель рассматривает второй раунд кредитования обороны на фоне угроз со стороны России и сокращения роли США

7 февраля 2026, 16:54
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейский Союз рассматривает возможность привлечения дополнительного финансирования на нужды обороны после завершения действия программы SAFE в размере 150 миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений в Брюсселе.

ЕС панически ищет деньги на оборону: в чем причина

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По информации собеседников агентства, переговоры находятся на ранней стадии, поскольку Европейская комиссия по-прежнему занимается распределением средств в рамках действующей кредитной программы. В то же время, чиновники ожидают, что из-за разницы между запросами стран-членов и финальными контрактами в фонде может остаться несколько миллиардов евро. Над этим вопросом сейчас идет работа.

После того, как средства SAFE иссякнут, что ожидается уже этой весной, Еврокомиссия планирует подвести итоги программы и оценить целесообразность запуска нового этапа финансирования. Не исключается, что речь пойдет о создании второй масштабной программы кредитования оборонных нужд.

Такие дискуссии отражают стремление ЕС ускорить наращивание собственного оборонного производства на фоне агрессивной политики России, а также сигналы из Вашингтона относительно возможного сокращения обязательств США в сфере безопасности в Европе.

Напомним, программа SAFE была создана в прошлом году для стимулирования совместных оборонных закупок и упрощения перемещения военной техники в рамках ЕС. Еврокомиссия привлекала средства на рынках капитала и предоставляла их странам в виде долгосрочных льготных кредитов, включая закупку ракет, наземного вооружения и систем противовоздушной обороны.

Сначала страны ЕС подали заявки на 190 млрд евро, однако было одобрено около 150 млрд. В настоящее время Еврокомиссия уже согласовала планы 19 государств, тогда как заявки еще трех стран остаются на этапе оценки.

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-07/eu-considers-more-defense-funds-after-150-billion-loan-ends
