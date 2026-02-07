ЄС панічно шукає гроші на оборону: у чому причина

Європейський Союз розглядає можливість залучення додаткового фінансування на потреби оборони після завершення дії програми SAFE обсягом 150 мільярдів євро. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом обговорень у Брюсселі.

За інформацією співрозмовників агентства, переговори перебувають на ранній стадії, оскільки Європейська комісія все ще займається розподілом коштів у межах чинної кредитної програми. Водночас чиновники очікують, що через різницю між запитами країн-членів та фінальними контрактами у фонді може залишитися кілька мільярдів євро. Над цим питанням нині триває робота.

Після того як кошти SAFE вичерпаються, що очікується вже цієї весни, Єврокомісія планує підбити підсумки програми та оцінити доцільність запуску нового етапу фінансування. Не виключається, що йтиметься про створення другої масштабної програми кредитування оборонних потреб.

Такі дискусії відображають прагнення ЄС прискорити нарощування власного оборонного виробництва на тлі агресивної політики Росії, а також з огляду на сигнали з Вашингтона щодо можливого скорочення зобов’язань США у сфері безпеки в Європі.

Нагадаємо, програму SAFE було створено торік для стимулювання спільних оборонних закупівель та спрощення переміщення військової техніки в межах ЄС. Єврокомісія залучала кошти на ринках капіталу та надавала їх країнам у вигляді довгострокових пільгових кредитів, зокрема на закупівлю ракет, наземного озброєння та систем протиповітряної оборони.

Спочатку країни ЄС подали заявки на 190 млрд євро, однак було схвалено близько 150 млрд. Наразі Єврокомісія вже погодила плани 19 держав, тоді як заявки ще трьох країн залишаються на етапі оцінки.

