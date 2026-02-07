logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС ЄС панічно шукає гроші на оборону: у чому причина
commentss НОВИНИ Всі новини

ЄС панічно шукає гроші на оборону: у чому причина

Брюссель розглядає другий раунд кредитування оборони на тлі загроз з боку Росії та скорочення ролі США

7 лютого 2026, 16:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейський Союз розглядає можливість залучення додаткового фінансування на потреби оборони після завершення дії програми SAFE обсягом 150 мільярдів євро. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом обговорень у Брюсселі.

ЄС панічно шукає гроші на оборону: у чому причина

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За інформацією співрозмовників агентства, переговори перебувають на ранній стадії, оскільки Європейська комісія все ще займається розподілом коштів у межах чинної кредитної програми. Водночас чиновники очікують, що через різницю між запитами країн-членів та фінальними контрактами у фонді може залишитися кілька мільярдів євро. Над цим питанням нині триває робота.

Після того як кошти SAFE вичерпаються, що очікується вже цієї весни, Єврокомісія планує підбити підсумки програми та оцінити доцільність запуску нового етапу фінансування. Не виключається, що йтиметься про створення другої масштабної програми кредитування оборонних потреб.

Такі дискусії відображають прагнення ЄС прискорити нарощування власного оборонного виробництва на тлі агресивної політики Росії, а також з огляду на сигнали з Вашингтона щодо можливого скорочення зобов’язань США у сфері безпеки в Європі.

Нагадаємо, програму SAFE було створено торік для стимулювання спільних оборонних закупівель та спрощення переміщення військової техніки в межах ЄС. Єврокомісія залучала кошти на ринках капіталу та надавала їх країнам у вигляді довгострокових пільгових кредитів, зокрема на закупівлю ракет, наземного озброєння та систем протиповітряної оборони.

Спочатку країни ЄС подали заявки на 190 млрд євро, однак було схвалено близько 150 млрд. Наразі Єврокомісія вже погодила плани 19 держав, тоді як заявки ще трьох країн залишаються на етапі оцінки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США поставили амбітну мету: до якого місяця добиватимуться завершення війни в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-07/eu-considers-more-defense-funds-after-150-billion-loan-ends
Теги:

Новини

Всі новини