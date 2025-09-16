ЕС переносит представление 19-го пакета санкций против РФ: что произошло

Еврокомиссия может не представить 19-й пакет санкций против РФ в запланированную дату – 17 сентября. Вопрос пока снят с повестки дня. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", которое получило эту информацию от анонимного дипломата ЕС.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

"19-й (пакет санкций) с момента начала войны Москвы против Украины — не будет представлен в среду, как сообщил моей коллеге Камилле Гийс дипломат ЕС и представитель национальной власти. Он был исключен из повестки дня Комитета постоянных представителей", — говорится в публикации.

Представитель Европейской комиссии отказался от комментариев относительно того, когда будет представлен очередной пакет санкций.

Также авторы публикации отмечают, что такое решение Еврокомиссии связано с тем, что президент США Дональд Трамп и ЕС усиливают давление на Словакию и Венгрию с целью уменьшения их зависимости от российской нефти.

