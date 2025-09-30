ЕС планирует новый запрет для России: детали

Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России, который будет включать жесткие ограничения в энергетике, финансовых услугах и торговле. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

Глава ЕК отметила, ключевым элементом станет запрет импорта российского СПГ.

"Наши санкции дают результат. Прогнозируется, что ВВП России замедлится с 4,3 % в 2024 году до 0,9 % в 2025 году. Мы должны усилить давление", — акцентировала Урсула фон дер Ляйен.

В то же время фон дер Ляйен сообщила, что ЕС и Украина договорились выделить 2 млрд евро на развитие производства беспилотников. Она также выдвинула идею репарационного займа на основе замороженных российских активов, который будет предоставляться траншами и частично будет использоваться для закупок в Европе.

"Важно, что активы не будут конфискованы. Украина должна вернуть кредит, если Россия будет выплачивать репарации. Виновник должен нести ответственность", — отметила руководительница ЕК.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина ожидает усиления санкций против России со стороны Европы и США. Затягивание этого процесса тормозит давление на Москву. Такое заявление во время разговора с журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер отметил, Украина ждет санкции против РФ, если нет встречи лидеров, или нет, например, прекращения огня. Но это зависит от желания сторон.

"Если война продолжается, и никаких движений в сторону мира нет, мы ожидаем санкции. Это вторая тематика, которую я буду поднимать на встрече с президентом Трампом. Президент Трамп ожидает сильных шагов от Европы. Я сказал свое мнение: мне кажется, мы теряем много времени, если ожидать, не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем", — сказал Зеленский.