ЕС планирует новый запрет для России: детали

Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России, который будет включать жесткие ограничения в энергетике, финансовых услугах и торговле. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников
Глава ЕК отметила, ключевым элементом станет запрет импорта российского СПГ.
В то же время фон дер Ляйен сообщила, что ЕС и Украина договорились выделить 2 млрд евро на развитие производства беспилотников. Она также выдвинула идею репарационного займа на основе замороженных российских активов, который будет предоставляться траншами и частично будет использоваться для закупок в Европе.
Украинский лидер отметил, Украина ждет санкции против РФ, если нет встречи лидеров, или нет, например, прекращения огня. Но это зависит от желания сторон.