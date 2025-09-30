ЄС планує нову заборону для Росії: деталі

Рубрики
Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, який включатиме жорсткі обмеження в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел
Глава ЄК зазначила, що ключовим елементом стане заборона імпорту російського СПГ.
Водночас фон дер Ляйєн повідомила, що ЄС та Україна домовилися виділити 2 млрд євро на розвиток виробництва безпілотників. Вона також висунула ідею репараційної позики на основі заморожених російських активів, яка надаватиметься траншами і частково використовуватиметься для закупівель у Європі.
Водночас фон дер Ляйєн повідомила, що ЄС та Україна домовилися виділити 2 млрд євро на розвиток виробництва безпілотників. Вона також висунула ідею репараційної позики на основі заморожених російських активів, яка надаватиметься траншами і частково використовуватиметься для закупівель у Європі.
Український лідер зазначив, Україна чекає на санкції проти РФ, якщо немає зустрічі лідерів, чи ні, наприклад, припинення вогню. Але це залежить від бажання сторін.