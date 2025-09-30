ЄС планує нову заборону для Росії: деталі

Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, який включатиме жорсткі обмеження в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел

Глава ЄК зазначила, що ключовим елементом стане заборона імпорту російського СПГ.

"Наші санкції дають результат. Прогнозується, що ВВП Росії уповільниться з 4,3% у 2024 році до 0,9% у 2025 році. Ми повинні посилити тиск", — наголосила Урсула фон дер Ляйєн.

Водночас фон дер Ляйєн повідомила, що ЄС та Україна домовилися виділити 2 млрд євро на розвиток виробництва безпілотників. Вона також висунула ідею репараційної позики на основі заморожених російських активів, яка надаватиметься траншами і частково використовуватиметься для закупівель у Європі.

"Важливо, що активи не будуть конфісковані. Україна має повернути кредит, якщо Росія виплачуватиме репарації. Винуватець має відповідати", — зазначила керівниця ЄК.

Український лідер зазначив, Україна чекає на санкції проти РФ, якщо немає зустрічі лідерів, чи ні, наприклад, припинення вогню. Але це залежить від бажання сторін.

"Якщо війна триває, і ніяких рухів у бік світу немає, ми очікуємо на санкції. Це друга тематика, яку я підніматиму на зустрічі з президентом Трампом. Президент Трамп очікує сильних кроків від Європи. Я сказав свою думку: мені здається, ми втрачаємо багато часу, якщо очікуємо, не ми вводимо санкції або не робимо кроки на які вже зачекалися", — сказав Зеленський.