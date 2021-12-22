ЕС планирует сократить срок действия COVID-сертификатов: что это значит для украинцев

В Европейском Союзе решили сократить срок действия ковидных паспортов. Международные сертификаты о вакцинации с 10 января следующего года будут иметь меньший срок действия автоматически – вместо 1 года только 9 месяцев. О таких планах в Министерстве здравоохранения Украины (МОЗ) сообщила во время брифинга заместитель министра Мария Карчева.

Covid-сертификат. Фото из открытых источников

"10 января 2022 года Европейская комиссия готовится сократить срок действия COVID-сертификатов. Соответствующее решение будет касаться, прежде всего, иностранных цифровых документов, которые были выданы в странах ЕС и подтверждают полный курс прививки от коронавирусной болезни. Срок действия таких документов будет сокращен с 70 дней" ”, – объяснила Мария Карчевич.

На сегодняшний день украинские сертификаты признают 55 стран мира. Речь идет не только о странах Европы, но и государствах Азии. В частности, недавно власти Сингапура решили принимать украинцев с COVID-сертификатом, вскоре откроется и Таиланд.

В Минздраве обещают, что в следующем году украинские паспорта вакцинации будут признавать минимум 8 десятков стран, то есть в этих государствах от украинцев не потребуют дополнительных COVID-документов для пересечения границы. Для вакцинированных украинцев это означает, что они могут путешествовать без ПЦР-тестов и не проходить самоизоляцию при прибытии.

Напомним, ранее "Комментарии" уже писали, что на сегодняшний день третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса получили 325 украинцев. Тем временем в Израиле началась вакцинация четвертой дозой. Ее получат медики и люди старше 60 лет. Об этом мы писали здесь – в Израиле начинают вводить четвертую дозу от коронавируса.

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