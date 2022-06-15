ЕС подписали историческое соглашение о поставках сжиженного газа: подробности

15 июня представители Египта, Израиля и Евросоюза подписали соглашение о том, что с Ближнего Востока в Европу увеличатся поставки сжиженного газа. Об этом пишет Associated Press.

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Таким образом, другой источник поставки голубого топлива позволит странам ЕС меньше зависеть от российского газа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, президент Египта Абдель Фаттахом эль-Сисси, министр энергетики Египта Тарек эль-Молла и Министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар стали подписантами соглашения в отеле Каира.

Египет будет переправлять газ из Израиля в Европу, сжижая его и экспортируя кораблями. По словам Фон дер Ляен, это историческое соглашение является частью программы по диверсификации источников энергии из россии и поиска путей импорта углеводородов из других стран. Евросоюз в свою очередь будет инвестировать в газодобывающую промышленность Египта и Израиля, чтобы те увеличивали добычу, проводили разведку месторождений газа в территориальных водах.

Об объемах поставки газа согласно договору не разглашается. В 2021 году страны Европы импортировали 40% газа из россии. Ранее сообщалось, что проводится разведка на шельфе возле Румынии, также есть договоренности с Норвегией на поставку газа и строительство трубопровода Baltic Pipe в 2020 году через море.

Министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар заявила, что соглашение стало результатом войны в Украине и станет движущей силой для налаживания сотрудничества между Египтом и Израилем, прокладывающим "новый путь партнерства, солидарности и устойчивости". Министр энергетики Египта Тарек эль-Молла назвал соглашение "важной вехой" для сотрудничества между Египтом, Израилем и ЕС и выразил надежду, что это даст толчок тесному сотрудничеству между членами Восточно-средиземноморского газового форума — Иорданией, Израилем, Кипром, Грецией, Палестинской автономией, Францией и Италией.



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