ЕС поможет Украине в системном укреплении кибербезопасности

Европейский Союз поможет Украине в сфере кибербезопасности. Программа была инициирована после массовых кибератак на правительственные сайты и объекты важной инфраструктуры, которые велись в частности из России. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Украина ранее направляла письмо в ЕС относительно конкретных шагов по укреплению кибербезопасности. Европейские партнеры дали положительный ответ и заявили о решении относительно комплексного предложения по этому поводу.

ЕС (фото из открытых источников)

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, новая договоренность с ЕС была подтверждена сегодня. Министр заявил о ней по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, где он участвовал.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что современная война предполагает не только танки, артиллерию или самолеты. У Украины уже есть опыт гибридной войны с РФ, где в рамках информационных нападений применяют конкретные действия в киберпространстве. В частности, создание пропаганды, распространение фейков и нагнетание панических настроений и т.д. Сейчас в МИД не уточнили, какие меры предусмотрены для укрепления киберпространства.

Напомним, AFP отрицает, что Кремль имеет любое отношение к кибератаке на Украину во вторник, 15 февраля, поразившую веб-сайты Министерства обороны и вооруженных сил страны, а также двух государственных банков. Киев предположил, что нападение было совершено со стороны России, поскольку сохраняются опасения, что Москва планирует вторгнуться в Украину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о ситуации. "Мы ничего не знаем. Как и ожидалось, Украина продолжает обвинять во всем Россию. Россия не имеет никакого отношения ни к каким DDOS-атакам", — заявил Песков. Среди пострадавших объектов – банки "Ощадбанк" и "Приватбанк". Оба возобновили службу позже во вторник, 15 февраля, но сайт Минобороны Украины оставался недоступным через несколько часов после того, как появились первые сообщения о нападении. Украинская служба связи указала на Москву.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!