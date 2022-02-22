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ЕС поможет Украине в системном укреплении кибербезопасности

Украина ранее направляла письмо в ЕС относительно конкретных шагов по укреплению кибербезопасности

сегодня, 04:30
Автор:

Ольга Чародий
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Европейский Союз поможет Украине в сфере кибербезопасности. Программа была инициирована после массовых кибератак на правительственные сайты и объекты важной инфраструктуры, которые велись в частности из России. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Украина ранее направляла письмо в ЕС относительно конкретных шагов по укреплению кибербезопасности. Европейские партнеры дали положительный ответ и заявили о решении относительно комплексного предложения по этому поводу.

ЕС поможет Украине в системном укреплении кибербезопасности

ЕС (фото из открытых источников)

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, новая договоренность с ЕС была подтверждена сегодня. Министр заявил о ней по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, где он участвовал. 

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что современная война предполагает не только танки, артиллерию или самолеты. У Украины уже есть опыт гибридной войны с РФ, где в рамках информационных нападений применяют конкретные действия в киберпространстве. В частности, создание пропаганды, распространение фейков и нагнетание панических настроений и т.д. Сейчас в МИД не уточнили, какие меры предусмотрены для укрепления киберпространства.

Напомним, AFP отрицает, что Кремль имеет любое отношение к кибератаке на Украину во вторник, 15 февраля, поразившую веб-сайты Министерства обороны и вооруженных сил страны, а также двух государственных банков. Киев предположил, что нападение было совершено со стороны России, поскольку сохраняются опасения, что Москва планирует вторгнуться в Украину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о ситуации. "Мы ничего не знаем. Как и ожидалось, Украина продолжает обвинять во всем Россию. Россия не имеет никакого отношения ни к каким DDOS-атакам", — заявил Песков. Среди пострадавших объектов – банки "Ощадбанк" и "Приватбанк". Оба возобновили службу позже во вторник, 15 февраля, но сайт Минобороны Украины оставался недоступным через несколько часов после того, как появились первые сообщения о нападении. Украинская служба связи указала на Москву.





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Источник: https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-ukrayina-otrimaye-kompleksnu-propoziciyu-yes-zadlya-sistemnogo-zmicnennya-kiberbezpeki
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