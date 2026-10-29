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ЕС поставил точку в вопросе «Северного потока»: что произойдет после войны

Брюссель намерен отказаться от российского газа независимо от возможных договорённостей Москвы и Вашингтона

29 октября 2026, 11:10
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Кравцев Сергей

Европейская комиссия не рассматривает возобновление работы газопровода "Северный поток" как основание для возвращения к прежней модели энергетических отношений с Россией. В Брюсселе подчёркивают, что отказ от российского газа закреплён в законодательстве ЕС и не зависит исключительно от санкций или результатов возможных мирных переговоров. Об этом сообщает Euronews.

ЕС поставил точку в вопросе «Северного потока»: что произойдет после войны

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Главный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что европейские страны помнят последствия зависимости от российских энергоресурсов. По её словам, поставки газа использовались как инструмент политического давления, а Европа уже столкнулась с последствиями такой зависимости.

Позиция Брюсселя соответствует курсу председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее заявляла о сохранении давления на российский энергетический сектор до прекращения войны.

Представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен отдельно подчеркнула, что постепенное прекращение импорта российского газа регулируется самостоятельными правовыми нормами. Поэтому даже изменение геополитической ситуации автоматически не приведёт к отмене установленного курса.

Согласно плану ЕС, импорт российского газа должен быть прекращён поэтапно до конца 2027 года. Краткосрочные контракты на поставки сжиженного природного газа уже прекращены, а завершение долгосрочных контрактов на СПГ предусмотрено к январю 2027 года.

Следующий этап касается трубопроводного газа. Контракты на его поставку, включая связанные с прежними маршрутами транспортировки через "Северный поток", планируется завершить к сентябрю 2027 года.

Изменение действующего курса потребует новых законодательных инициатив и необходимой поддержки государств – членов ЕС. Таким образом, даже возможное политическое сближение Москвы и Вашингтона само по себе не открывает путь к восстановлению прежних газовых связей России с Европой.

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