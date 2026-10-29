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ЄС поставив крапку у питанні «Північного потоку»: що станеться після війни

Брюссель має намір відмовитися від російського газу незалежно від можливих домовленостей Москви та Вашингтона

29 жовтня 2026, 11:10
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Кравцев Сергей

Європейська комісія не розглядає поновлення роботи газопроводу "Північний потік" як основу для повернення до колишньої моделі енергетичних відносин із Росією. У Брюсселі наголошують, що відмова від російського газу закріплена у законодавстві ЄС і не залежить виключно від санкцій чи результатів можливих мирних переговорів. Про це повідомляє Euronews.

ЄС поставив крапку у питанні «Північного потоку»: що станеться після війни

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Головний представник Єврокомісії Паула Пінью заявила, що європейські країни пам'ятають наслідки залежності від російських енергоресурсів. За її словами, постачання газу використовували як інструмент політичного тиску, а Європа вже зіткнулася з наслідками такої залежності.

Позиція Брюсселя відповідає курсу голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, яка раніше заявляла про збереження тиску на російський енергетичний сектор до припинення війни.

Представник Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен окремо наголосила, що поступове припинення імпорту російського газу регулюється самостійними правовими нормами. Тому навіть зміна геополітичної ситуації автоматично не спричинить скасування встановленого курсу.

Згідно з планом ЄС, імпорт російського газу має бути припинено поетапно до кінця 2027 року. Короткострокові контракти на постачання зрідженого природного газу вже припинено, а завершення довгострокових контрактів на ЗПГ передбачено до січня 2027 року.

Наступний етап стосується трубопровідного газу. Контракти на його постачання, включаючи пов'язані з колишніми маршрутами транспортування через Північний потік, планується завершити до вересня 2027 року.

Зміна чинного курсу вимагатиме нових законодавчих ініціатив та необхідної підтримки держав – членів ЄС. Таким чином, навіть можливе політичне зближення Москви та Вашингтона саме собою не відкриває шлях до відновлення колишніх газових зв'язків Росії з Європою.

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