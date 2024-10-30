ЕС поставит жесткий ультиматум Грузии: теперь выбор за Тбилиси

Еврокомиссия в отчете о расширении пропишет рекомендации Грузии изменить курс. Без этого Евросоюз не сможет начать переговоры о вступлении. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в X (Twitter).

Выборы в Грузии. Фото: из открытых источников

Журналист отметил, Еврокомиссия в отчете о расширении закрепит пункт об обязательном изменении курса действий Грузии для дальнейшей евроинтеграции.

"Если Грузия не изменит текущий курс действий, который ставит под угрозу ее путь в ЕС, и не продемонстрирует ощутимых усилий для устранения нерешенных проблем и ключевых реформ, Еврокомиссия не сможет рассмотреть рекомендацию о начале переговоров с Грузией", — отмечает Йозвяк.

Также отмечается, что Еврокомиссия заявит о многочисленных нарушениях во время парламентских выборов 26 октября. Грузии порекомендуют вернуться к выполнению рекомендаций, прекратить распространение дезинформации о ЕС и противостоять враждебной риторике.

Стоит отметить, в субботу, 26 октября, в Грузии прошли парламентские выборы. Во время голосования были зафиксированы массовые вбросы бюллетеней, выдачи нескольких бюллетеней на одного человека и драки.

По данным ЦИК Грузии, более 54% голосов набрала пророссийская партия "Грузинская мечта", управляющая страной более 10 лет. Оппозиция сразу отказалась признавать результаты выборов. В Тбилиси устроили протест из-за результатов выборов.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Джо Байден призвал власть Грузии пойти на диалог с оппозицией и договориться о возобновлении честных выборов.

Байден выразил "глубокую обеспокоенность отступлением Грузии от демократии". В качестве примера он назвал принятие законодательства, которое является "зеркальным отражением российских законов, ограничивающих основные свободы и сужающих пространство для независимых организаций гражданского общества".



