ЕС прекращает временную защиту украинских беженцев: когда дедлайн

Несмотря на тот факт, что никаких признаков завершения войны в обозримом будущем не наблюдается, ЕС готовится свернуть временную защиту для украинских беженцев, которую активировали в 2022 специально для граждан Украины, чтобы не перегружать национальные системы предоставления убежищ. После серии удлинений этого спецстатуса, его окончательно свернут в марте 2027 года.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Общеевропейского подхода больше не будет – судьба почти пяти миллионов украинцев на территории ЕС окажется в руках государств-членов блока и их воли выдавать или нет национальные виды на жительство. Попытка договориться более централизованно отмечала фиаско.

"Мы фактически предложили, чтобы бенефициары временной защиты были включены в переговоры по директиве о долгосрочном проживании. Но… переговоры зашли в тупик. Итак, пока у нас нет решения о включении украинцев в директиву о разрешении на долгосрочное проживание [в ЕС]", – отметила представитель миграционного отдела Еврокомиссии Насира Булегуат.

Теперь Илва Йоганссон, отвечающая в этом отделе за украинцев, поддерживает связь с государствами-членами. Чиновница видит свою роль прежде всего в политическом посредничестве.

Не дожидаясь марта 2027-го, некоторые государства ЕС уже пытаются предложить идею, чтобы украинцы меняли статусы уже сейчас. Польша, на территории которой нашли убежище почти миллион украинцев, предлагает трехлетнее вид на жительство тем, кто находится под временной защитой в течение года. Предложение от работодателя, чтобы его получить, не нужно.

Впрочем, все равно такое пребывание ограничено во времени, что может усложнять пользователям этого статуса определенность с их долгосрочными планами.

Возможность изменить статус есть у украинцев, проживающих, в частности, на территории Чехии – их там почти 370 тысяч.

Думает, как быть с украинскими беженцами также Германия. Эта страна приняла наибольшее их количество – более миллиона 235 тысяч.

