Європа в гніві через нову хвилю українських біженців: що сталося

Враховуючи те, що потік українських біженців до країн Європи не припиняється, політики у Німеччині та Польщі, де мешкає найбільша кількість громадян України в Європейському Союзі – почали висловлювати невдоволення. Найбільше європейців розлютило те, що почало зростати кількість молодих українських хлопців, які прибувають до Європи після того, як Київ пом'якшив правила виїзду. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

Виїзд за кордон чоловіків 18–22 років. Фото: із відкритих джерел

Журналісти зазначають, незважаючи на те, що в обох країнах ставлення до українців загалом залишається позитивним, їхня більша присутність стає темою, яку активно використовують ультраправі партії. У міру того, як війна Росії проти України наближається до четвертої зими, ця дискусія, за прогнозами, загострюватиметься – мільйони українців ризикують залишитися без опалення, води та електрики через атаки РФ, що тривають.

У Німеччині представники правлячої коаліції канцлера Фрідріха Мерця попереджають: країна продовжить приймати українських біженців, але громадська підтримка України може знизитися, якщо молоді чоловіки сприйматимуться як ті, хто "ухиляється від служби".

"Нам нецікаво, щоб молоді українці проводили час у Німеччині замість того, щоб захищати свою країну. Україна ухвалює власні рішення, але нещодавні зміни в законі призвели до зростання еміграції, на що ми маємо відреагувати", — заявив депутат Бундестагу від ХДС Юрген Хардт.

У Польщі права партія Konfederacja висловилася ще жорсткішою. Там заявили, що Польща не може бути притулком для тисяч чоловіків, які мають захищати батьківщину, перекладаючи витрати свого дезертирства на польських платників податків.

ЗМІ пише, що після пом'якшення українських правил виїзду влітку приплив молодих українців різко зріс. Лише до Польщі з січня до кінця серпня 2025 року в'їхали близько 45 300 чоловіків віком 18-22 років. Після зміни правил – вже 98500 за два місяці, тобто приблизно 1600 на день.

