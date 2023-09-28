ЕС пригрозил последствиями трем странам из-за поставок комплектующих России

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Кравцев Сергей
Евросоюз предупредил компании из Европы и другие правительства о возможном запрете на продажу компонентов Турции, Индии и Казахстана из-за реэкспорта России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".
Европейский Союз. Фото из открытых источников
Отмечается, что в украинском документе, представленном правительствам стран "Большой семерки" в августе, утверждается, что за предыдущие три месяца было совершено 600 налетов на города с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных западными технологиями.
Пять европейских компаний, включая польский филиал британской транснациональной корпорации, были названы первичными производителями обнаруженных компонентов.
Сообщается, что таможенная информация свидетельствует, что почти весь импорт в Иран поступает из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики.
Посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что доказательства того, что компоненты поставлялись через такие страны, свидетельствуют о том, что санкции ЕС оказывают значительное давление на их цели, но государства-члены должны более жестко обеспечивать соблюдение санкций.
Читайте также на портале "Комментарии" — Казахстан поддерживает решение Евросоюза по санкциям против России за агрессию в отношении Украины и не даст Москве возможность их обойти. Такое заявление на брифинге во время официального визита в Германию сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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