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ЕС пригрозил последствиями трем странам из-за поставок комплектующих России

ЕС пригрозил последствиями Индии, Турции и Казахстану

сегодня, 17:54
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Кравцев Сергей
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Евросоюз предупредил компании из Европы и другие правительства о возможном запрете на продажу компонентов Турции, Индии и Казахстана из-за реэкспорта России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

ЕС пригрозил последствиями трем странам из-за поставок комплектующих России

Европейский Союз. Фото из открытых источников

"Комментарии Европейской комиссии последовали за утечкой 47-страничного документа, в котором украинское правительство подробно описывает использование западных технологий", — говорится в материале.


Отмечается, что в украинском документе, представленном правительствам стран "Большой семерки" в августе, утверждается, что за предыдущие три месяца было совершено 600 налетов на города с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных западными технологиями.

Пять европейских компаний, включая польский филиал британской транснациональной корпорации, были названы первичными производителями обнаруженных компонентов.

"Иранское производство БПЛА адаптировалось и в основном использует доступные коммерческие компоненты, поставки которых плохо или вообще не контролируются", — говорится в документе.

Сообщается, что таможенная информация свидетельствует, что почти весь импорт в Иран поступает из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики.

Посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что доказательства того, что компоненты поставлялись через такие страны, свидетельствуют о том, что санкции ЕС оказывают значительное давление на их цели, но государства-члены должны более жестко обеспечивать соблюдение санкций.

Читайте также на портале "Комментарии" — Казахстан поддерживает решение Евросоюза по санкциям против России за агрессию в отношении Украины и не даст Москве возможность их обойти. Такое заявление на брифинге во время официального визита в Германию сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/sep/28/eu-threatens-sales-bans-to-block-use-of-western-parts-in-russian-drones
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