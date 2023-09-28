ЕС пригрозил последствиями трем странам из-за поставок комплектующих России

Евросоюз предупредил компании из Европы и другие правительства о возможном запрете на продажу компонентов Турции, Индии и Казахстана из-за реэкспорта России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Европейский Союз. Фото из открытых источников

"Комментарии Европейской комиссии последовали за утечкой 47-страничного документа, в котором украинское правительство подробно описывает использование западных технологий", — говорится в материале.

Отмечается, что в украинском документе, представленном правительствам стран "Большой семерки" в августе, утверждается, что за предыдущие три месяца было совершено 600 налетов на города с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных западными технологиями.

Пять европейских компаний, включая польский филиал британской транснациональной корпорации, были названы первичными производителями обнаруженных компонентов.

"Иранское производство БПЛА адаптировалось и в основном использует доступные коммерческие компоненты, поставки которых плохо или вообще не контролируются", — говорится в документе.

Сообщается, что таможенная информация свидетельствует, что почти весь импорт в Иран поступает из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики.

Посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что доказательства того, что компоненты поставлялись через такие страны, свидетельствуют о том, что санкции ЕС оказывают значительное давление на их цели, но государства-члены должны более жестко обеспечивать соблюдение санкций.

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