ЕС решил проигнорировать ультиматум Трампа: какое решение готовится по Индии

В то время, как президент США Дональд Трамп призывает европейских партнеров увеличить пошлины в отношении Индии и Китая, Брюссель готовится напротив улучшить партнерские отношения с Индией. В ЕС объясняют такой шаг желанием диверсифицировать торговлю и расширить свое влияние в мире. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

ЕС и Индия. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что Европейская комиссия представила детали новой "стратегической повестки", которая охватывает вопросы безопасности, торговли, технологий, космоса и миграции.

В Брюсселе подтвердили намерение завершить соглашение о свободной торговле с Индией уже в этом году. В заявлении также отмечается, что стороны "изучают создание Партнерства ЕС-Индия в области безопасности и обороны".

ЕС подчеркнул, что будет "и далее взаимодействовать с Индией по всем аспектам противодействия военной агрессии России против Украины". Эти заявления прозвучали на фоне растущего давления со стороны США.

Вашингтон требует от ЕС и союзников ввести тарифы против Индии и Китая за закупку российской нефти. В Брюсселе рассчитывают, что сближение с Нью-Дели поможет укрепить общие позиции по этому вопросу.

