logo

BTC/USD

116997

ETH/USD

4549.48

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС ЕС решил проигнорировать ультиматум Трампа: какое решение готовится по Индии
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС решил проигнорировать ультиматум Трампа: какое решение готовится по Индии

В Брюсселе подтвердили намерение завершить соглашение о свободной торговле с Индией уже в этом году

17 сентября 2025, 15:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В то время, как президент США Дональд Трамп призывает европейских партнеров увеличить пошлины в отношении Индии и Китая, Брюссель готовится напротив улучшить партнерские отношения с Индией. В ЕС объясняют такой шаг желанием диверсифицировать торговлю и расширить свое влияние в мире. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

ЕС решил проигнорировать ультиматум Трампа: какое решение готовится по Индии

ЕС и Индия. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что Европейская комиссия представила детали новой "стратегической повестки", которая охватывает вопросы безопасности, торговли, технологий, космоса и миграции.

В Брюсселе подтвердили намерение завершить соглашение о свободной торговле с Индией уже в этом году. В заявлении также отмечается, что стороны "изучают создание Партнерства ЕС-Индия в области безопасности и обороны".

ЕС подчеркнул, что будет "и далее взаимодействовать с Индией по всем аспектам противодействия военной агрессии России против Украины". Эти заявления прозвучали на фоне растущего давления со стороны США.

Вашингтон требует от ЕС и союзников ввести тарифы против Индии и Китая за закупку российской нефти. В Брюсселе рассчитывают, что сближение с Нью-Дели поможет укрепить общие позиции по этому вопросу.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп в письме союзникам по НАТО указал, что он готов надавить на Россию прямо сейчас, но вместе со странами Европейского Союза. Трамп считает, что, если только США введут санкции против Индии и Китая, это будет неэффективно, поэтому призывает союзников также пойти на этот шаг. Почему Трамп фактически ставит ультиматум европейцам для введения новых санкций? Что будет означать для ЕС введение новых тарифов в отношении Индии и Китая? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-17/eu-unveils-push-for-closer-india-defense-trade-ties
Теги:

Новости

Все новости