Головна Новини Світ ЄС ЄС вирішив проігнорувати ультиматум Трампа: яке рішення готується щодо Індії
ЄС вирішив проігнорувати ультиматум Трампа: яке рішення готується щодо Індії

У Брюсселі підтвердили намір завершити угоду про вільну торгівлю з Індією вже цього року

17 вересня 2025, 15:30
Автор:
Кравцев Сергей

У той час, як президент США Дональд Трамп закликає європейських партнерів збільшити мита щодо Індії та Китаю, Брюссель готується навпаки покращити партнерські відносини з Індією. У ЄС пояснюють такий крок бажанням диверсифікувати торгівлю та розширити свій вплив у світі.

ЄС вирішив проігнорувати ультиматум Трампа: яке рішення готується щодо Індії

ЄС та Індія. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що Європейська комісія представила деталі нового "стратегічного порядку денного", який охоплює питання безпеки, торгівлі, технологій, космосу та міграції.

У Брюсселі підтвердили намір завершити угоду про вільну торгівлю з Індією вже цього року. У заяві також наголошується, що сторони "вивчають створення Партнерства ЄС-Індія у галузі безпеки та оборони".

ЄС наголосив, що "і надалі взаємодіятиме з Індією з усіх аспектів протидії військовій агресії Росії проти України". Ці заяви прозвучали на тлі зростаючого тиску США.

Вашингтон вимагає від ЄС та союзників запровадити тарифи проти Індії та Китаю за закупівлю російської нафти. У Брюсселі розраховують, що зближення з Нью-Делі допоможе зміцнити спільні позиції з цього питання.

президент США Дональд Трамп у листі до союзників НАТО вказав, що він готовий натиснути на Росію прямо зараз, але разом з країнами Європейського Союзу. Трамп вважає, що якщо лише США введуть санкції проти Індії та Китаю, це буде неефективно, тому закликає союзників також піти на цей крок. Чому Трамп фактично ставить ультиматум європейцям для запровадження нових санкцій? Що означатиме для ЄС запровадження нових тарифів щодо Індії та Китаю?




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-17/eu-unveils-push-for-closer-india-defense-trade-ties
