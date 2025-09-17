ЄС вирішив проігнорувати ультиматум Трампа: яке рішення готується щодо Індії

У той час, як президент США Дональд Трамп закликає європейських партнерів збільшити мита щодо Індії та Китаю, Брюссель готується навпаки покращити партнерські відносини з Індією. У ЄС пояснюють такий крок бажанням диверсифікувати торгівлю та розширити свій вплив у світі. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Bloomberg".

ЄС та Індія. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що Європейська комісія представила деталі нового "стратегічного порядку денного", який охоплює питання безпеки, торгівлі, технологій, космосу та міграції.

У Брюсселі підтвердили намір завершити угоду про вільну торгівлю з Індією вже цього року. У заяві також наголошується, що сторони "вивчають створення Партнерства ЄС-Індія у галузі безпеки та оборони".

ЄС наголосив, що "і надалі взаємодіятиме з Індією з усіх аспектів протидії військовій агресії Росії проти України". Ці заяви прозвучали на тлі зростаючого тиску США.

Вашингтон вимагає від ЄС та союзників запровадити тарифи проти Індії та Китаю за закупівлю російської нафти. У Брюсселі розраховують, що зближення з Нью-Делі допоможе зміцнити спільні позиції з цього питання.

