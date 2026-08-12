Ужесточение требований для украинцев в ЕС вызвало новые опасения относительно возможного принудительного возвращения домой. Пока жесткие изменения коснулись украинцев, обратившихся за защитой после 5 августа. Портал "Комментарии" выяснил у искусственного интеллекта, будут ли массово депортировать украинцев из ЕС до конца 2026 года.

Беженцы. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Copilot считает массовую депортацию маловероятной. Скорее всего, ЕС и дальше будет действовать в рамках международного и гуманитарного права, а потому коллективное принудительное возвращение украинцев не станет основным сценарием. В Европе же могут усилить проверки документов, сократить доступ к отдельным социальным программам и возвращать тех, кто нарушает правила пребывания.

Главный прогноз Copilot – не массовая ссылка, а постепенное регулирование статуса украинцев в ЕС в 2026–2027 годах.

Чат-бот ChatGPT также не ожидает массовой депортации до конца 2026 года. Наибольшие изменения, по его мнению, будут касаться новых заявителей, а не находящихся под временной защитой украинцев.

Особое внимание чат-бот обращает на мужчин мобилизационного возраста, пытающихся получить защиту после выезда без законных оснований. Для них проверки могут стать более жесткими. До конца года, по прогнозу модели ИИ, украинцев будут скорее подталкивать к легальным способам оставаться в ЕС — через работу, учебу или семейные основания.

Чат-бот Gemini дал наиболее категоричный прогноз. Считает, что массового принудительного возвращения украинцев или мужчин призывного возраста до конца 2026 года не будет.

Основное изменение, по его оценке, будет состоять в фильтрации новых заявителей. Также может сокращаться доступ к социальной поддержке и усиливаться требования для перехода Отдельно подчеркивает: нарушение военного учета в Украине само по себе не означает автоматического выдворения из страны ЕС.

В основном прогнозы совпадают: сценарий массовой депортации украинцев из ЕС до конца 2026 года маловероятен. В то же время, все три видят другой риск — ужесточение проверок, более жесткие правила для новых заявителей и постепенное сокращение возможностей оставаться в Европе без четкого правового основания. И больше всего изменения отразятся на тех, кто только попытается получить защиту или не будет иметь другого законного основания для проживания.

Напомним: портал "Комментарии" писал о фейке относительно мобилизации женщин в Украине.