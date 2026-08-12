ЄС різко змінює правила: тривожний прогноз на 2026 рік для всіх українців

Посилення вимог для українців в ЄС викликало нові побоювання щодо можливого примусового повернення додому. Поки жорсткі зміни торкнулися українців, які звернулися за захистом після 5 серпня. Портал “Коментарі” з’ясував у штучного інтелекту, чи будуть масово депортувати українців із ЄС до кінця 2026 року.

Біженці. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot вважає масову депортацію малоймовірною. Найімовірніше ЄС і надалі діятиме в межах міжнародного та гуманітарного права, а тому колективне примусове повернення українців не стане основним сценарієм. Натомість у Європі можуть посилити перевірки документів, скоротити доступ до окремих соціальних програм і повертати тих, хто порушує правила перебування.

Головний прогноз Copilot — не масове вислання, а поступове регулювання статусу українців у ЄС у 2026–2027 роках.

Чат-бот ChatGPT також не очікує масової депортації до кінця 2026 року. Найбільші зміни, на його думку, стосуватимуться нових заявників, а не українців, які вже перебувають під тимчасовим захистом.

Особливу увагу чат-бот звертає на чоловіків мобілізаційного віку, які намагатимуться отримати захист після виїзду без законних підстав. Для них перевірки можуть стати жорсткішими. До кінця року, за прогнозом моделі ШІ, українців радше підштовхуватимуть до легальних способів залишатися в ЄС — через роботу, навчання чи сімейні підстави.

Чат-бот Gemini дав найбільш категоричний прогноз. Вважає, що масового примусового повернення українців або чоловіків призовного віку до кінця 2026 року не буде.

Основна зміна, за його оцінкою, полягатиме у фільтрації нових заявників. Також може скорочуватися доступ до соціальної підтримки та посилюватися вимоги для переходу Окремо наголошує: порушення військового обліку в Україні саме по собі не означає автоматичного видворення з країни ЄС.

У головному прогнози збігаються: сценарій масової депортації українців з ЄС до кінця 2026 року малоймовірний. Водночас усі три бачать інший ризик — посилення перевірок, жорсткіші правила для нових заявників та поступове скорочення можливостей залишатися в Європі без чіткої правової підстави. І найбільше зміни позначаться на тих, хто лише намагатиметься отримати захист або не матиме іншої законної підстави для проживання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про фейк щодо мобілізації жінок в Україні.