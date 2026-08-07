Европейский Союз не готов принять Украину в свой состав по ускоренной процедуре, невзирая на политическую поддержку Киева после начала полномасштабной войны. Как сообщает Financial Times, главным препятствием на пути к полноправному членству остаются борьба с коррупцией, независимость судебной системы и соблюдение принципа верховенства права.

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По информации издания, в Брюсселе признают, что без российского вторжения Украина вряд ли бы получила статус страны-кандидата именно в 2022 году. В то же время европейские дипломаты подчеркивают, что нынешние вызовы не позволяют говорить о скорейшем присоединении государства к ЕС.

"Невозможно принять в Евросоюз страну с населением более 40 миллионов человек, которая занимает 104 место в мировом рейтинге восприятия коррупции. Это поставило бы под сомнение саму идею Европейского Союза", — цитирует FT одного из высокопоставленных дипломатов.

Вместе с тем, в ЕС подчеркивают, что не намерены отказываться от поддержки Украины. В Брюсселе признают стратегическое значение Киева в безопасности Европы, а также высокий уровень боеспособности украинской армии. Именно поэтому после 2022 года политика расширения Союза все больше рассматривается не только как экономический, но и как проект безопасности.

Впрочем, проблемы существуют не только с украинской стороны. Издание отмечает, что сам Европейский Союз пока не завершил внутреннюю подготовку к новому масштабному расширению. Именно поэтому Франция и Германия продвигают концепцию поэтапной интеграции, которая предполагает постепенное привлечение стран-кандидатов к единому рынку, европейским программам и политикам еще до обретения полноправного членства.

Кроме Украины, на вступление в ЕС претендуют также Молдова и страны Западных Балкан. Ближе к завершению переговорного процесса находится Черногория.

Портал "Комментарии" уже писал , что вопрос дальнейшей поддержки Украины превратился в один из ключевых факторов, который может определить ход предстоящих парламентских выборов в Италии. По данным Politico, само отношение к военной помощи Киеву все сильнее разделяет как левые, так и правые политические силы страны.