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ЄС різко присоромив Україну через прагнення до членства: яку страшну проблему назвали

У Брюсселі відверто оцінили ситуацію з корупцією в Україні

7 серпня 2026, 16:35
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Клименко Елена

Європейський Союз не готовий прийняти Україну до свого складу за прискореною процедурою, попри політичну підтримку Києва після початку повномасштабної війни. Як повідомляє Financial Times, головною перепоною на шляху до повноправного членства залишаються боротьба з корупцією, незалежність судової системи та дотримання принципу верховенства права.

ЄС різко присоромив Україну через прагнення до членства: яку страшну проблему назвали

Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, у Брюсселі визнають, що без російського вторгнення Україна навряд чи отримала б статус країни-кандидата саме у 2022 році. Водночас європейські дипломати наголошують, що нинішні виклики не дозволяють говорити про швидке приєднання держави до ЄС.

"Неможливо прийняти до Євросоюзу країну з населенням понад 40 мільйонів людей, яка посідає 104-те місце у світовому рейтингу сприйняття корупції. Це поставило б під сумнів саму ідею Європейського Союзу", – цитує FT одного з високопоставлених дипломатів. 

Разом із тим у ЄС підкреслюють, що не мають наміру відмовлятися від підтримки України. У Брюсселі визнають стратегічне значення Києва для безпеки Європи, а також високий рівень боєздатності української армії. Саме тому після 2022 року політика розширення Союзу дедалі більше розглядається не лише як економічний, а й як безпековий проєкт.

Втім, проблеми існують не лише з українського боку. Видання зазначає, що сам Європейський Союз поки що не завершив внутрішню підготовку до нового масштабного розширення. Саме тому Франція та Німеччина просувають концепцію поетапної інтеграції, яка передбачає поступове залучення країн-кандидатів до єдиного ринку, європейських програм і політик ще до набуття повноправного членства.

Окрім України, на вступ до ЄС також претендують Молдова та країни Західних Балкан. Найближче до завершення переговорного процесу наразі перебуває Чорногорія.

Портал "Коментарі" вже писав, що питання подальшої підтримки України перетворилося на один із ключових факторів, який може визначити перебіг майбутніх парламентських виборів в Італії. За даними Politico, саме ставлення до військової допомоги Києву дедалі сильніше розділяє як ліві, так і праві політичні сили країни. 



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