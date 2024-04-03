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ЕС снова подсаживается на российский газ: покупают даже те, кто до войны не покупал

По информации "Reuters", Евросоюз снова подсаживается на российский газ, его доля в импорте выросла до 15%

сегодня, 16:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страны Европейского Союза снова не против покупать российский газ, правда теперь не трубопроводный, а сжиженный (LNG). Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

ЕС снова подсаживается на российский газ: покупают даже те, кто до войны не покупал

Российский газ. Фото: из открытых источников

Аналитики провели подсчеты и выяснили, что в результате увеличения импорта LNG из России в 2023 году доля российского газа в европейском импорте выросла до 15%. В 2021 году этот показатель составлял 37%, а после начала полномасштабной российской агрессии против Украины он упал до 8,7%.

Отмечается, что рост доли российского газа в определенной степени объясняется скидками, а также тем, что скрыть происхождение сжиженного газа достаточно просто. Данные о поставках показывают только предыдущие пункты назначения грузов, и это означает, что газ, привозимый в Бельгию, Францию, Испанию и Нидерланды, не имеет "российского клейма", которое могло бы отпугнуть покупателей.

Как следствие, даже такие страны, как Испания, ранее не импортировавшая трубный газ из России, без проблем покупают его в сжиженном виде. Теперь это крупнейший реэкспортер российского LNG. По данным Reuters, четыре швейцарских торговых компании – Gunvor, MET, ENET и DXT – купили и продали 1,3 млн тонн российского LNG в Испании в 2023 году.

"Reuters" обращает внимание, что крупные испанские энергетические компании, включая Repsol, Cepsa, Endesa и Iberdrola, уверяют, что не покупают российский газ напрямую. Однако генеральный директор Endesa Хосе Богас признал: российский газ может попадать объемы, в закупаемые у третьих сторон.

В материале говорится, что санкции Евросоюза против России не запрещают импортировать природный газ, но Европейская комиссия призвала страны-члены добровольно отказаться от импорта российского топлива в 2027 году.

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Источник: https://www.reuters.com/business/energy/new-west-east-route-keeps-europe-hooked-russian-gas-2024-04-03/
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