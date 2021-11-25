ЕС снял санкции с экс-министра времен Януковича Александра Клименко

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Карина Ожерельева
ЕС принял решение об исключении бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из санкционного списка. О решении Европейского Союза по снятию санкций с Александра Клименко сообщил брюссельский журналист Рикард Джозвяк на своей странице в Twitter, пишет УНН.
Александр Клименко - фото из открытых источников
Экс-чиновнику Александру Клименко было объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины, однако из-за недостаточного количества доказательств украинского следствия экс-министра исключили из санкционного списка ЕС.
За последние годы Европейский Союз снял санкции с нескольких чиновников, которые были у власти во времена Януковича, из-за недостаточного доказательства против них. В частности, среди тех, кто уже лишился ограничений от ЕС, бывший премьер-министр Николай Азаров и экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий. Таким образом, в санкционном списке Европейского Союза осталось 7 человек из 18.
Как сообщали ранее "Комментарии", с Януковича сняли санкции Евросоюза из-за отсутствия активов высокопоставленного чиновника на территориях стран ЕС.
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