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ЕС снял санкции с экс-министра времен Януковича Александра Клименко

С Клименко были сняты ограничения из-за отсутствия достаточного количества доказательств преступления

сегодня, 17:25
Автор:

Карина Ожерельева
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ЕС принял решение об исключении бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из санкционного списка. О решении Европейского Союза по снятию санкций с Александра Клименко сообщил брюссельский журналист Рикард Джозвяк на своей странице в Twitter, пишет УНН.

ЕС снял санкции с экс-министра времен Януковича Александра Клименко

Александр Клименко - фото из открытых источников

"Послы ЕС решили исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных за хищение государственных средств Украины", – пишет журналист в сообщении.

Экс-чиновнику Александру Клименко было объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины, однако из-за недостаточного количества доказательств украинского следствия экс-министра исключили из санкционного списка ЕС.

За последние годы Европейский Союз снял санкции с нескольких чиновников, которые были у власти во времена Януковича, из-за недостаточного доказательства против них. В частности, среди тех, кто уже лишился ограничений от ЕС, бывший премьер-министр Николай Азаров и экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий. Таким образом, в санкционном списке Европейского Союза осталось 7 человек из 18.

"Причина этого в том, что нет ощутимого прогресса в расследовании их дел в Украине. Мы поднимали этот вопрос перед нашими правоохранительными органами, что надо ускорять эту работу, чтобы предоставлять доказательную базу для продления санкций, и надеемся, что коллеги нас услышали", — отмечал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге еще весной этого года.

Как сообщали ранее "Комментарии", с Януковича сняли санкции Евросоюза из-за отсутствия активов высокопоставленного чиновника на территориях стран ЕС.




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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1953689-yes-skhvaliv-znyattya-sanktsiy-z-eksministra-chasiv-yanukovicha-klimenka-zmi
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