ЕС собирается открыть границы не для всех туристов: кому повезет

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Ольга Чародий
Европейская
комиссия (ЕК) официально предложила впускать иностранных
туристов в страны-члены ЕС. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.
ЕС может открыть границы для привитых вакцинами (фото из открытых источников)
В
обращении отмечается, что Европейская комиссия предлагает разрешить въезд в ЕС
по несущественным причинам всем лицам, не только прибывающим из стран с хорошей
эпидемиологической ситуацией, но и получившим последнюю рекомендованную дозу
одобренной в ЕС вакцины.
Среди последних в Украине пока что применяется только
AstraZeneca, а летом ожидаются поставки препарата Pfizer/BioNTech. Другие же вакцины, разрешенные в ЕС, – это Johnson&Johnson и Moderna.
Условия въезда могут упростить и для людей, иммунизированных вакцинами из
списка Всемирной организации здравоохранения для использования в чрезвычайных
ситуациях.
В
то же время в комиссии рекомендуют Евросоюзу повысить порог новых случаев
COVID-19 для стран, из которых может быть разрешен въезд.
По ее словам, возможность вакцинации другим производителем допустима. Однако врач говорит о важности методики производства вакцины. То есть это может быть РНК-вакцина, векторная или инактивированная вакцина.
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