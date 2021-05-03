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Главная Новости Мир ЕС ЕС собирается открыть границы не для всех туристов: кому повезет
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ЕС собирается открыть границы не для всех туристов: кому повезет

Среди вакцин, одобренных Евросоюзом, в Украине пока что применяется только AstraZeneca

сегодня, 16:41
Автор:

Ольга Чародий

Европейская комиссия (ЕК) официально предложила впускать иностранных туристов в страны-члены ЕС. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

ЕС собирается открыть границы не для всех туристов: кому повезет

ЕС может открыть границы для привитых вакцинами (фото из открытых источников)

В обращении отмечается, что Европейская комиссия предлагает разрешить въезд в ЕС по несущественным причинам всем лицам, не только прибывающим из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но и получившим последнюю рекомендованную дозу одобренной в ЕС вакцины.

Среди последних в Украине пока что применяется только AstraZeneca, а летом ожидаются поставки препарата Pfizer/BioNTech. Другие же вакцины, разрешенные в ЕС, – это Johnson&Johnson и Moderna.

Условия въезда могут упростить и для людей, иммунизированных вакцинами из списка Всемирной организации здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях.

В то же время в комиссии рекомендуют Евросоюзу повысить порог новых случаев COVID-19 для стран, из которых может быть разрешен въезд.

"Это позволит государствам-членам в сжатые сроки временно ограничить до необходимого минимума все поездки из таких стран на срок, необходимый для принятия соответствующих санитарных мер", – говорят в ЕК.

Напомним, руководитель Центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук заявила, что не стоит вводить вторую дозу вакцины от коронавируса, которая имеет отличный от первой тип производства. Как рассказала Гук, в Украине приходится учитывать ситуацию с вакцинами.

По ее словам, возможность вакцинации другим производителем допустима. Однако врач говорит о важности методики производства вакцины. То есть это может быть РНК-вакцина, векторная или инактивированная вакцина.

Ранее американский врач рассказала, когда те, кто переболел коронавирусом, могут получить вакцину от Covid-19. Медик пояснила, нужно ли вообще вакцинироваться тем, кто недавно перенес эту инфекцию.
По словам медицинского аналитика, при получении вакцины от коронавируса необходимо принимать во внимание одно из важных условий: вы должны убедиться, что здоровы.


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Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2121
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