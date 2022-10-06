ЕС созрел на 8-й пакет санкций – что в нем самое болезненное для России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram, что восьмой пакет санкций Европейского Союза против РФ нанесет ощутимый удар по экономике страны-агрессора. Он также вкратце перечислил, что вошло в этот новый пакет. Расширенную версию опубликовали сами представители ЕС. Как оцениваете этот санкционный удар по России, введенный, в том числе, в связи с незаконной аннексией оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Ограничении по цене российской нефти уже с декабря – одна из убийственных мер в новом пакете санкций от ЕС

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман акцентирует, что новый пакет санкций от ЕС содержит ряд негативных для России мер.

"Среди них одна – наиболее убийственная для экономики РФ, – отмечает эксперт. – Речь об ограничении по цене российской нефти с декабря. Это решение давно ожидают украинские экономисты, потому что доходы от нефти РФ – это все еще около 25% доходов федерального бюджета страны-агрессора. Поэтому ограничение цены условно до 40 долл./баррель — сократит доходы в федеральный бюджет РФ на несколько триллионов рублей в год".

А учитывая, что еще около 20% доходов бюджета РФ – это доходы от газа, которые уже сократились в несколько раз, все эти меры вместе наносят сокрушительный удар российской экономике, поясняет Олег Гетман.

"Безумный дефицит бюджета необходимо будет чем-то компенсировать. А именно – сокращать расходы, печатать рубли значительными объемами и так далее. Всё это отразится на уровне жизни россиян и возможностях страны-агрессора финансировать военные действия", – прогнозирует эксперт.

Еще непонятно, кто выиграет больше от новых санкций, а кто проиграет

По словам экономического эксперта Даниила Монина, если судить по составу санкций, то основные – это ограничения касательно использования транспортных судов (в том числе касательно перевозки нефти), а также – криптовалютных бирж ЕС, где россияне хранили часть сбережений.

"В целом, как и все остальные санкции, этот пакет имеет слабые места и, вероятно, не принесет рассчитываемый эффект. Уверен, что россияне для транспортировки той же нефти смогут договориться с флотом других дружественных для себя стран. А компании этих стран еще и выиграют от такого расклада, тогда как европейские перевозчики останутся без работы. Поэтому еще непонятно, кто выиграет больше, а кто проиграет", – размышляет экономист.

Что касается удара по криптоактивам, то, по мнению Даниил Монина, похоже, российским инвесторам в криптовалюты придется выводить ее с европейских площадок торговли на какие-то другие.

"Думаю, они тоже справятся, хотя и не без потерь. Резюмируя: большого эффекта этот пакет не будет иметь, – говорит эксперт. – Тем более, что он вводится практически только с конца года. А до этого времени Украина вполне способна забрать себе назад все временно оккупированные россиянами территории, судя по обвалу фронтов противника на востоке и на юге. Я больше верю в военное решение вопросов!".

РФ продолжат душить санкциями, что является свидетельством консолидированной позиции Запада касательно поддержки Украины

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отмечает:

"Санкционные пакеты от Евросоюза усугубляются. Уже дошли до восьмого. Будем надеяться, что с каждым новым таким пакетом груз ограничений будет более ощутим для страны-агрессора".

По мнению эксперта, показательно, что ЕС пошел на ограничение цены на нефть. Этот вопрос, напоминает он, долго дискутировался, был наиболее болезненным для европейцев. И всё же на него пошли.

"Нефть и газ давали сверхдоходы в российский бюджет, их использовали для войны. Теперь таких возможностей у страны-агрессора будет куда меньше", – подчеркивает Алексей Плотников.

Ограничения по продукции металлургии, химпрома также лежат, по его мнению, в логике ослабления российской экономики, сокращая ее возможности финансировать войну.

"Вряд ли эффективной мерой является запрет иностранцам участвовать в наблюдательных советах, входить в руководство российских компаний. Это скорее символическая, нежели практическая мера, – поясняет экономист. – Думаю, на восьмом пакете дело не остановится. РФ продолжат душить санкциями, что является свидетельством консолидированной позиции Запада касательно поддержки Украины в борьбе с российской агрессией".

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