ЕС спешит перекрыть нефтяной кран Кремля: стала известна главная причина спешки

Европейский Союз готовит новый удар по нефтяным доходам России. Как сообщают источники в европейских институциях, до 15 июля планируется утвердить 21-й пакет санкций против РФ, ключевым элементом которого станет изменение механизма ценового ограничения на российскую нефть.

Брюссель стремится не допустить автоматического роста предельной цены на российское сырье, который может произойти из-за резкого подорожания нефти на мировом рынке. Причиной скачка цен стали события на Ближнем Востоке и проблемы с судоходством через Ормузский пролив – один из важнейших маршрутов мировой торговли энергоносителями.

Сейчас ценовой потолок на российскую нефть определяется по специальной формуле: средняя рыночная цена за последние шесть месяцев минус 15%. На данный момент ограничение составляет 44,1 доллара за баррель и действует до 15 июля 2026 года.

Однако энергетические аналитики прогнозируют, что после очередного пересмотра потолок может автоматически вырасти примерно до 75 долларов за баррель. В европейских столицах опасаются, что такое решение позволит Кремлю резко увеличить экспортные доходы и направить дополнительные средства на финансирование войны против Украины.

Именно поэтому в Брюсселе обсуждают отказ от действующей формулы и введение фиксированного ограничения. По словам европейских чиновников, полного консенсуса относительно нового уровня пока нет. Часть стран выступает за сохранение нынешнего порога, другие считают это нереалистичным.

Наиболее вероятным вариантом называют компромиссную цену около 60 долларов за баррель. Такой показатель позволил бы сохранить давление на российский энергетический сектор и одновременно избежать серьезных потрясений для мирового нефтяного рынка.

Если страны ЕС успеют согласовать новый пакет до середины июля, Евросоюз сможет предотвратить ситуацию, при которой рост мировых цен неожиданно принесет России дополнительные миллиарды долларов доходов именно в тот момент, когда санкционное давление должно усиливаться.

