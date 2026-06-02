ЄС поспішає перекрити нафтовий кран Кремля: стала відома головна причина поспіху

Європейський Союз готує новий удар по нафтових доходах Росії. Як повідомляють джерела в європейських інституціях, до 15 липня планується затвердити 21 пакет санкцій проти РФ, ключовим елементом якого стане зміна механізму цінового обмеження на російську нафту.

Брюссель прагне не допустити автоматичного зростання граничної ціни на російську сировину, яка може статися через різке подорожчання нафти на світовому ринку. Причиною стрибка цін стали події на Близькому Сході та проблеми з судноплавством через Ормузьку протоку – один із найважливіших маршрутів світової торгівлі енергоносіями.

Наразі цінова стеля на російську нафту визначається за спеціальною формулою: середня ринкова ціна за останні шість місяців мінус 15%. На даний момент обмеження становить 44,1 долара за барель та діє до 15 липня 2026 року.

Однак енергетичні аналітики прогнозують, що після чергового перегляду стеля може автоматично зрости приблизно до 75 доларів за барель. У європейських столицях побоюються, що таке рішення дозволить Кремлю різко збільшити експортні доходи та спрямувати додаткові кошти на фінансування війни проти України.

Саме тому в Брюсселі обговорюють відмову від чинної формули та запровадження фіксованого обмеження. За словами європейських чиновників, повного консенсусу щодо нового рівня поки що немає. Частина країн виступає за збереження нинішнього порога, інші вважають це нереалістичним.

Найімовірнішим варіантом називають компромісну ціну близько 60 доларів за барель. Такий показник дозволив би зберегти тиск на російський енергетичний сектор та одночасно уникнути серйозних потрясінь для світового нафтового ринку.

Якщо країни ЄС встигнуть узгодити новий пакет до середини липня, Євросоюз зможе запобігти ситуації, коли зростання світових цін несподівано принесе Росії додаткові мільярди доларів доходів саме в той момент, коли санкційний тиск має посилюватися.

