ЕС установил срок действия COVID-сертификатов: как долго можно путешествовать после вакцинации

Европейская комиссия во вторник, 21 декабря, приняла правила, согласно которым сертификат Европейского Союза о COVID-19 будет действителен для путешествий в течение девяти месяцев после завершения первичных прививок. Об этом сообщает Reuters.

Флаг ЕС – фото из открытых источников

Новые правила станут обязательными для 27 стран ЕС с 1 февраля, сказали чиновники ЕС. Правило может быть заблокировано квалифицированным большинством правительств ЕС или простым большинством членов Европейского парламента.

После вступления в силу страны ЕС будут обязаны разрешать полностью вакцинированным путешественникам с действительным пропуском доступ на свою территорию. Однако, в виде исключения, оправданного ухудшением ситуации, они все равно могут устанавливать дополнительные требования, такие как отрицательные тесты или карантин.

Несколько стран ЕС, включая Италию, Португалию и Грецию, сейчас требуют, чтобы полностью вакцинированные путешественники из других стран ЕС также показывали негативный тест на COVID-19 по прибытии.

Новые правила касаются только международных поездок.

Правительства смогут устанавливать разные сроки действия пропуска COVID-19 для доступа к мероприятиям на своей территории.

После повторной прививки срок действия пропуска на COVID-19 будет продлен без установленного лимита, поскольку в настоящее время недостаточно информации о продолжительности защиты от бустерных доз, сообщил чиновник ЕС.

В настоящее время в ЕС расписание первичной вакцинации против COVID-19 состоит из двух вакцин, производимых Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Moderna или один укол вакцины Johnson & Johnson.

Как сообщали ранее, пятому президенту, лидеру оппозиционной фракции "Европейская Солидарность" Петру Порошенко направили сообщение о подозрении в государственной измене.

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