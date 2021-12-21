logo

BTC/USD

49327.54

ETH/USD

4049.61

LTC/USD

157.61

USD/UAH

27.31

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС ЕС установил срок действия COVID-сертификатов: как долго можно путешествовать после вакцинации
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС установил срок действия COVID-сертификатов: как долго можно путешествовать после вакцинации

Новые правила станут обязательными с 1 февраля для стран-членов ЕС

21 декабря 2021, 15:50
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Европейская комиссия во вторник, 21 декабря, приняла правила, согласно которым сертификат Европейского Союза о COVID-19 будет действителен для путешествий в течение девяти месяцев после завершения первичных прививок. Об этом сообщает Reuters.

ЕС установил срок действия COVID-сертификатов: как долго можно путешествовать после вакцинации

Флаг ЕС – фото из открытых источников

Новые правила станут обязательными для 27 стран ЕС с 1 февраля, сказали чиновники ЕС. Правило может быть заблокировано квалифицированным большинством правительств ЕС или простым большинством членов Европейского парламента.

После вступления в силу страны ЕС будут обязаны разрешать полностью вакцинированным путешественникам с действительным пропуском доступ на свою территорию. Однако, в виде исключения, оправданного ухудшением ситуации, они все равно могут устанавливать дополнительные требования, такие как отрицательные тесты или карантин.

Несколько стран ЕС, включая Италию, Португалию и Грецию, сейчас требуют, чтобы полностью вакцинированные путешественники из других стран ЕС также показывали негативный тест на COVID-19 по прибытии.

Новые правила касаются только международных поездок.

Правительства смогут устанавливать разные сроки действия пропуска COVID-19 для доступа к мероприятиям на своей территории.

После повторной прививки срок действия пропуска на COVID-19 будет продлен без установленного лимита, поскольку в настоящее время недостаточно информации о продолжительности защиты от бустерных доз, сообщил чиновник ЕС.

В настоящее время в ЕС расписание первичной вакцинации против COVID-19 состоит из двух вакцин, производимых Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Moderna или один укол вакцины Johnson & Johnson.

Как сообщали ранее, пятому президенту, лидеру оппозиционной фракции "Европейская Солидарность" Петру Порошенко направили сообщение о подозрении в государственной измене.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/eu-sets-binding-9-month-validity-vaccinations-covid-19-travel-pass-2021-12-21/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!