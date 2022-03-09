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ЕС уже на этой неделе планирует признать Украину членом европейской семьи: подробности

О планах ЕС сообщил журналист

9 марта 2022, 18:21
Автор:

Карина Ожерельева
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Журналист "Радио Свобода" из Брюсселя Рикард Йозвяк заявил, что уже на этой неделе Европейский Союз в проекте заявления может признать Украину членом европейской семьи. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на страницу Рикарда Йозвяка в Twitter.

ЕС уже на этой неделе планирует признать Украину членом европейской семьи: подробности

Рикард Йозвяк - фото из открытых источников

Корреспондент "Радио Собода" Рикард Йозвяк отметил, что такой шаг ЕС можно считать положительным сдвигом.

"В последнем проекте заявления ЕС, которое лидеры могут принять в Версале позже на этой неделе, отмечается, что "Украина принадлежит нашей европейской семье". Шаг вперед по сравнению с предыдущими проектами", — сообщил Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

Как сообщали ранее "Комментарии", над городом Радомышль в Житомирской области украинским войскам удалось уничтожить ракету российских оккупантов. Кроме того, городской совет сообщает, что около пяти утра над Радомышлем на незначительной высоте пролетел сверхзвуковой самолет, из-за которого во многих домах разбились окна.

Также "Комментарии" писали, что в ночь на 9 марта российские военные нанесли очередной авиаудар по Житомирской области. От взрывов пострадали несколько жилых домов в г. Малин, а также общежитие и завод "Изоват" в Житомире. Известно, что в результате авиаударов в Житомирской области погибли 9 человек: 4 военнослужащих и 5 гражданских, среди них 2 младенца и 1 несовершеннолетний ребенок.

Читайте на портале "Комментарии": в Мариуполе от обезвоживания умер 6-летний ребенок. Девочку смогли достать из-под завалов только через несколько дней после того, как ее дом в результате обстрела разрушился. Ребенка присыпало обломками здания после обстрелов, и он не мог выбраться самостоятельно.


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Источник: https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1501572814272450564
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