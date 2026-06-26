Процесс открытия новых переговорных кластеров по членству Украины в Европейском Союзе продлится уже после 1 июля, когда председательство в Совете ЕС перейдет в Ирландию. Об этом сообщил дипломат Евросоюза на условиях анонимности, которого цитирует "Общественное".

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По его словам, во время состоявшегося 26 июня заседания рабочей группы по вопросам расширения участникам вновь не удалось согласовать результаты скрининга украинского законодательства. Очередное обсуждение этого вопроса запланировано на 3 июля, однако окончательная повестка дня пока не утверждена.

Собеседник не уточнил, какая именно страна заблокировала решение на этот раз. В то же время, ранее подобные шаги предпринимала Венгрия. Премьер-министр Петер Мадяр заявил, что скорое присоединение Украины к ЕС "будет нечестным" в отношении государств Западных Балкан, а также дал понять, что Будапешт не единственный, кто имеет подобную позицию.

В то же время представитель Европейской комиссии отверг такие аргументы. По его словам, расширение Евросоюза происходит исключительно по принципу "на заслугах", а не по политическим соображениям. Он напомнил, что согласно нынешнему плану первой к ЕС должна присоединиться Черногория, после нее Албания, тогда как Сербия продвигается медленнее из-за недостаточного темпа реформ.

Дипломат ЕС также отметил, что самое полномасштабное вторжение России в Украину активизировало политику расширения Евросоюза. По его словам, до 2022 года этот вопрос фактически не был среди приоритетов Брюсселя.

Отдельные трудности, по информации источника, возникают и из-за позиции Польши. На фоне двусторонних споров Варшава пока не поддерживает открытие шестого переговорного кластера, касающегося внешней политики и безопасности.

Портал "Комментарии" ранее писал , что российский диктатор Владимир Путин вряд ли в ближайшее время будет готов к настоящим мирным переговорам с Украиной. По мнению главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, народного депутата Александра Мережко, Кремль может делать ставку на очередную сложную зиму, надеясь таким образом усилить давление на Украину.