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ЄС раптово відмовився від переговорів про вступ України: названо шокуючу перешкоду

26 червня робоча група з питань розширення Євросоюзу не досягла згоди щодо затвердження результатів скринінгу українського законодавства

26 червня 2026, 18:30
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Клименко Елена

Процес відкриття нових переговорних кластерів щодо членства України в Європейському Союзі триватиме вже після 1 липня, коли головування в Раді ЄС перейде до Ірландії. Про це повідомив дипломат Євросоюзу на умовах анонімності, якого цитує "Суспільне".

ЄС раптово відмовився від переговорів про вступ України: названо шокуючу перешкоду

Фото: з відкритих джерел

За його словами, під час засідання робочої групи з питань розширення, що відбулося 26 червня, учасникам знову не вдалося погодити результати скринінгу українського законодавства. Чергове обговорення цього питання заплановане на 3 липня, однак остаточний порядок денний поки що не затверджено.

Співрозмовник видання не уточнив, яка саме країна заблокувала рішення цього разу. Водночас раніше подібні кроки здійснювала Угорщина. Прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що швидке приєднання України до ЄС "буде нечесним" стосовно держав Західних Балкан, а також дав зрозуміти, що Будапешт не єдиний, хто має подібну позицію.

Натомість представник Європейської комісії відкинув такі аргументи. За його словами, розширення Євросоюзу відбувається виключно за принципом "на заслугах", а не за політичними міркуваннями. Він нагадав, що відповідно до нинішнього плану першою до ЄС має приєднатися Чорногорія, після неї — Албанія, тоді як Сербія просувається повільніше через недостатній темп реформ. 

Дипломат ЄС також зазначив, що саме повномасштабне вторгнення Росії в Україну активізувало політику розширення Євросоюзу. За його словами, до 2022 року це питання фактично не було серед пріоритетів Брюсселя.

Окремі труднощі, за інформацією джерела, виникають і через позицію Польщі. На тлі двосторонніх суперечок Варшава поки що не підтримує відкриття шостого переговорного кластера, який стосується зовнішньої політики та безпеки.

Портал "Коментарі" раніше писав, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи найближчим часом буде готовий до справжніх мирних переговорів з Україною. На думку голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, народного депутата Олександра Мережка, Кремль може робити ставку на чергову складну зиму, сподіваючись таким чином посилити тиск на Україну.



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