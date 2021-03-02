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ЕС ввел санкции против России из-за Навального

Акт о европейских санкциях против России уже принят в письменной форме

сегодня, 15:45
Автор:

Елизавета Черных

Европейский Союз принял решение ввести санкции против Российской Федерации из-за заключения оппозиционного политика Алексея Навального. Ограничения будут распространяться на некоторых должностных лиц, передает "РБК-Украина" со ссылкой на агентство DPA.

ЕС ввел санкции против России из-за Навального

Алексей Навальный - фото из открытых источников

Так, по данным источника, правовой акт о европейских санкциях против России уже принят в письменной форме. В ближайшее время документ опубликуют в Официальном журнале ЕС.

Напомним, что вчера российский суд резко отреагировал на требование Европейского суда по правам человека немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального. В Московском суде заявили, что ЕСПЧ не является вышестоящим судом для Российской Федерации. и не имеет права давать какие-то советы и указания. 

Интернет-издание "Комментарии" также сообщало, что ЕС и США готовят новые санкции против РФ после отказа выпустить на свободу оппозиционного политика Алексея Навального по требованию Европейского суда по правам человека. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил целесообразность ввести новые ограничительные меры против России, которая, по его мнению, идет по авторитарному пути развития, нарушает международные обязательства, вступает в конфронтацию с ЕС и стремиться расколоть блок.  

Во время Мюнхенской конференции по безопасности президент США Джо Байден подчеркнул, что отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным вопросом для Европы и Америки. Наше издание разбиралось, какими будут новые ограничительные меры Запада и насколько они эффективны. 


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Источник: https://news.rbc.ua/rus/politics/es-vvel-sanktsii-protiv-rossii-navalnogo-1614690618.html
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