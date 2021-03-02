ЕС ввел санкции против России из-за Навального

Европейский Союз принял решение ввести санкции против Российской Федерации из-за заключения оппозиционного политика Алексея Навального. Ограничения будут распространяться на некоторых должностных лиц, передает "РБК-Украина" со ссылкой на агентство DPA.

Алексей Навальный - фото из открытых источников

Так, по данным источника, правовой акт о европейских санкциях против России уже принят в письменной форме. В ближайшее время документ опубликуют в Официальном журнале ЕС.

Напомним, что вчера российский суд резко отреагировал на требование Европейского суда по правам человека немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального. В Московском суде заявили, что ЕСПЧ не является вышестоящим судом для Российской Федерации. и не имеет права давать какие-то советы и указания.

Интернет-издание "Комментарии" также сообщало, что ЕС и США готовят новые санкции против РФ после отказа выпустить на свободу оппозиционного политика Алексея Навального по требованию Европейского суда по правам человека. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил целесообразность ввести новые ограничительные меры против России, которая, по его мнению, идет по авторитарному пути развития, нарушает международные обязательства, вступает в конфронтацию с ЕС и стремиться расколоть блок.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности президент США Джо Байден подчеркнул, что отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным вопросом для Европы и Америки. Наше издание разбиралось, какими будут новые ограничительные меры Запада и насколько они эффективны.

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