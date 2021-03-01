Российский суд резко отреагировал на требование ЕСПЧ освободить Навального

В Московском суде заявили, что Европейский суд (ЕСПЧ) по правам человека не является вышестоящим судом для Российской Федерации и не имеет права давать какие-то советы и указания. Ранее, ЕСПЧ требовал от Кремля немедленно освободить заключенного оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Алексей Навальный - фото из открытых источников

В частности, судья Дмитрий Балашов заявил, что не может учесть требование европейского суда, "поскольку указанная судебная инстанция не является вышестоящим судом для судебной системы Российской Федерации".

Балашов считает, что ЕСПЧ не имеет права давать российским судьям "какие-либо категоричные указания и вмешиваться в деятельность национальных судов, связанную с исполнением приговоров, вступивших в законную силу".

Как утверждает судья, решение ЕСПЧ было адресовано не судам, а правительству Российской Федерации, поэтому к судебному разбирательству об отмене условного осуждения относится не может.

Портал "Комментарии" решил узнать у экспертов, насколько такой ответ российского суда правомерный, а также, какие последствия могут ожидать Кремль после таких заявлений.

Россия практически никогда не придерживалась тех или иных решений ЕСПЧ

Политолог, сооснователь консалтинговой компани Good Politics, помощник депутата Палаты Обществ в Канаде Кевина Ламуру (2019 г.) Максим Джигун отмечает: "Ситуация выглядит абсолютно логично. Особенно, если вспомнить недавние заявления главы российского МИД Лаврова касательно трещины во взаимоотношениях между ЕС и РФ и возможной дальнейшей конфронтации в этом направлении".

По словам эксперта, ничего другого от РФ он не ожидал.

"Практически никогда она не придерживалась тех или иных решений ЕСПЧ. Тем более, что те носят рекомендательный характер — и редко могут обязать что-либо делать в обязательном порядке те или иные страны. Тем более Россию. Более того — уверен, что данное заявления ЕСПЧ по Навальному и ответ Московского суда будет активно использоваться в медийном плане российской властью, чтобы показать конфронтацию. Будут рассказывать, что российское судопроизводство куда качественнее, чем европейские нормы, которые "пытаются навязать РФ". Еще один инструмент гибридной войны против цивилизованного мира, попытка усилить образ внешнего врага", — подчеркивает Максим Джигун.

РФ должна выполнять решения ЕСПЧ

По мнению политолога, главы платформы Единый координационный центр Олега Саакяна, последствия игнорирования решений ЕСПЧ для РФ могут политические или дипломатически.

"Россия приняла примат (превалирование) национального права — над международным. И в данном случае российский суд пользуется тем, что ему дали парламентарии РФ. А они приняли то, что было нужно российскому режиму", — подчеркивает эксперт.

Вместе с тем, напоминает Олег Саакян, РФ как член Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ), должна выполнять решения ЕСПЧ.

"Соответственно, есть дополнительный аргумент, что РФ должна быть исключена из ПАСЕ, или против нее следует применить какие-то санкции", — резюмирует политолог.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что Международная правозащитная организация лишила Навального статуса узника совести.

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