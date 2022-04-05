ЕС вводит пятый пакет санкции против РФ в ответ на зверства в Буче: что теперь под запретом

Европейский Союз решил отреагировать на зверства российских оккупантов в Буче недалеко от Киева, приняв решение ввести пятый пакет санкций против страны-агрессора. Главным в этом пакете есть то, что вводится тотальное угольное эмбарго против России и запрет транзакций с четырьмя ведущими российскими банками. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

Для того, чтобы новые санкции начали действовать против России их должны одобрить парламенты всех стран ЕС. Урсула фон дер Ляйен высказал уверенность в том, что парламенты всех стран блока единогласно поддержат новые санкции. Поэтому долгих обсуждений не будет.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что обнародование преступлений российских солдат в Буче должно получить должную реакцию мировой общественности и дать импульс для усиления санкций.

При этом стоит отметить, что несмотря на все призывы Евросоюз так и не сумел ни отключить большую часть российских банков от SWIFT, ни отказаться от российской нефти.

Если же говорить о ключевых моментах пятого пакета санкций, то Брюссель запрещает импорт российского угля, а это -4 млрд евро в год для российского бюджета. Также, как уже было сказано выше, запрещаются транзакции с четырьмя крупнейшими российскими банками, среди которых будет и ВТБ. Ещё ключевым моментом есть то, что запрещается российским суднам заходить в порты Евросоюза. Также страны ЕС запретят работу российских и белорусских дорожных операторов. Таким образом российская промышленность лишиться ключевых товаров.

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