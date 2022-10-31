ЕС выделил 100 млн евро для поддержки украинских переселенцев: куда пойдут деньги

Представители Еврокомиссии выделили более 100 миллионов евро в помощь семи странам-членам, которые больше других приняли украинских беженцев. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Еврокомиссия выделила еще 100 миллионов евро помощи (фото из открытых источников)

Как отмечается в сообщении, представители этого европейского органа выделили дополнительно 100 миллионов евро, которые пойдут для семи стран Европы, принявших на своей территории немалое количество украинских беглецов. Важно, что решение было принято после того, как состоялась глобальная благотворительная акция. Проводя это мероприятие, представители Еврокомиссии обязались найти до 400 миллионов для поддержки украинских беженцев.

Первые средства транша, составлявшие 248 миллионов евро, получили в мае пять стран: Польша, Румыния, Венгрия, Словакия и Чехия. Средства второго транша из фонда Евросоюза, предназначенные для внутренних дел, направляются для нужд Польши, Словакии, Чехии, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы.

Правительства стран могут использовать эти ресурсы, чтобы продолжить выделять помощь для украинских беженцев. Они будут использованы для обеспечения продовольствием, транспортных нужд и для того, чтобы оформить временное убежище.

Как информируют в Еврокомиссии, 52 млн евро из заявленной суммы в 400 млн евро благотворительного взноса Еврокомиссии будут использованы для развития проектов, поддерживающих беглецов из Украины. Сюда войдет выделение для них временных офисов для организации встреч и качественная психологическая помощь.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Действии стартовал новый опрос для украинцев. Минцифра совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины запустила опрос, в котором каждый украинец может выбрать судебную команду Нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2023.

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