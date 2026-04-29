ЕС выделит новую помощь Украине, но есть один нюанс: в Брюсселе удивили заявлением

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина получит первый финансовый транш в рамках кредитной программы ЕС объемом 90 миллиардов евро уже в текущем квартале. По ее словам, значительная часть этих средств будет направлена именно на укрепление обороноспособности Украины.

Во время выступления на пленарном заседании Европейского парламента фон дер Ляен напомнила, что договоренности по масштабной финансовой поддержке были достигнуты еще весной. Тогда Евросоюз подтвердил готовность предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, а сейчас эти обязательства переходят в практическую фазу реализации.

Она уточнила, что первый транш в рамках программы составляет около 45 миллиардов евро, будет распределен в 2026 году, но часть средств ЕС готов выделить уже в ближайшее время. Около одной трети этой суммы пойдет на покрытие бюджетных нужд Украины, тогда как две трети будут направлены непосредственно на оборонный сектор.

Отдельно глава Еврокомиссии подчеркнула, что в рамках оборонного финансирования стартует специальная инициатива "Дроны из Украины для Украины". На ее реализацию предусмотрено около 6 миллиардов евро. Эта программа должна усилить производство и использование беспилотных систем, которые играют ключевую роль в боевых действиях.

Фон дер Ляен подчеркнула, что стратегия ЕС остается неизменной: поддержка Украины будет продолжаться и дальше. Она отметила, что, в ответ на усиление российской агрессии, Европейский Союз также увеличивает уровень своей помощи.

Ранее Совет ЕС окончательно утвердил законодательную базу для двухлетнего кредита в 90 миллиардов евро. Основной акцент финансирования сделан на оборонные нужды – закупку и производство вооружения, в частности дронов, ракет и боеприпасов для Сил обороны Украины.

Украина постепенно готовится к запуску экспорта собственного оружия, однако этот процесс сопровождается рядом сложных вызовов. Одной из ключевых задач в этом направлении является налаживание прямого и эффективного взаимодействия с международными партнерами, чтобы минимизировать бюрократические барьеры и ускорить выход на внешние рынки.